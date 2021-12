Fiori d'arancio e culla: la Salernitana è in festa per due calciatori

Scorre sabbia nella clessidra: i tifosi della Salernitana sono in ansia per le sorti del cavalluccio marino. Due liete notizie, nel frattempo, regalano un sorriso in queste ore di angoscia calcistica.

Lo sposo e il papà

Gyomber convola a nozze con la sua Elisa. Accadrà il 28 dicembre, giusto in tempo per concludere la quarantena e pronunciare il fatidico sì. Mamadou Coulibaly, invece, è diventato papà: la signora Monia ha messo al mondo Adama. Mamadou sogna di dedicare subito un gol alla ripresa, a gennaio, se la Salernitana ritornerà in campo.