Salernitana-Hoffenheim in amichevole: i tifosi potranno seguire la gara in diretta

Una partita vera (sebbene amichevole) e una formazione che comincia ad essere vera. La Salernitana alle ore 15 scenderà in campo al Kitzbühel Stadion per affrontare l'Hoffenheim, reduce dal nono posto in Bundesliga e pronto ad esordire in campionato con 8 giorni di anticipo rispetto alla squadra granata. I tedeschi, infatti, sfideranno il Borussia Mönchengladbach il 6 agosto e la Salernitana sarà di scena il 14 agosto allo stadio Arechi contro la Roma.

La formazione

Davide Nicola, allenatore della Bersagliera, potrà utilizzare alcuni giocatori che il diesse De Sanctis gli ha consegnato in queste prime settimane di calciomercato. In difesa, complice la necessità di far rifiatare Fazio, è assai probabile l'utilizzo dal primo minuto di Lovato. In attacco, la Salernitana dovrebbe schierare il tandem tutto norgvegese: spazio alla coppia Botheim-Kristoffersen.

Info utili

Com'era già accaduto in occasione della precedente amichevole contro lo Schalke 04, la Salernitana consentirà ai propri tifosi di seguire la partita in diretta streaming, gratis. Ecco il link per poter vedere il match: https://dai.ly/x8chxd4