Gol ed emozioni: la Salernitana tiene testa all'Hoffenheim

La squadra è sperimentale (dei nuovi, gioca solo Botheim dall'inizio), la difesa scricchiola ma il cuore della Salernitana batte forte e la squadra non difetta in personalità. Contro l'Hoffenheim, che è avanti nella preparazione e il 6 agosto esordirà in Bundesliga, i granata hanno ribattuto colpo su colpo e divertito i tifosi del cavalluccio marino presenti in gran numero, in ritiro. 2-2 il risultato finale

La tattica

In formazione base, Nicola ha dovuto rinunciare non solo a Gyomber, ancora infortunato, ma ha dovuto gestire pure Fazio e Radovanovic per acciacchi. Spazio dunque alla linea a tre composta da Bogdan, Motoc e Gagliolo. Lovato inizialmente in panchina. Sulle fasce, Mazzocchi a destra e Jaroszynski a sinistra. Bohinen è già faro. Capezzi ha i tempi dell'inserimento e del tiro (sfiora anche il gol dopo una bella sponda) ma probabilmente sarà ceduto appena la Salernitana rinforzerà la "terra di mezzo". Cavion è l'altra mezzala. In attacco, il tandem norvegese Kristoffersen-Botheim.

La cronaca

Kristoffersen è vispo, si muove bene. Dopo il gol all'8' dell'Hoffenheim, siglato da Kamaric, è proprio il centravanti norvegese a colpire la traversa ed a realizzare il gol del provvisorio 1-1 al 16', lesto a girarsi in area ed a battere a rete. Si procura il calcio di rigore del possibile vantaggio granata. Non lascia a Botheim l'incombenza di batterlo ma si incarica di calciarlo, sceglie di mirare all'angolo alla destra di Baumann ma si fa ribattere la conclusione. La Salernitana potrebbe di nuovo passare in vantaggio ma Capezzi colpisce l'esterno della rete. Così l'Hoffenheim trova il gol del provvisorio 2-1. Dura poco: la Salernitana, indomita, si fionda in avanti e raggiunge il pareggio con un tiro di Cavion, "sporcato" da un calciatore tedesco in area di rigore.

Poi anche una mezza zuffa in campo, dopo una spinta subita alle spalle da Cavion, franato sulla pista d'atletica e costretto a ricorrere alle cure dei sanitari.

La ripresa

Subito in campo Pirola, poi Lovato altro under. Quest'ultimo, arrivato a titolo definitivo a Salerno nell'ambito della trattativa per Ederson, sostituisce Bogdan. C'è pure Coulibaly e soprattutto c'è Simy che a metà ripresa, da favorevole posizione in area di rigore, spreca di testa il gol del 2-3. Ancora un sussulto granata: calcio di punizione battuto da Jimenez, di poco a lato, alla sinistra del portiere dell'Hoffenheim.