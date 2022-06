Vertice Salernitana-Bigon: è il giorno del direttore sportivo

E' il giorno delle scelte, del vertice, del nuovo foglio da squadrare. Dopo la separazione da Sabatini, il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, incontra l'ex dirigente del Bologna, Riccardo Bigon, per affidargli la costruzione, anzi la condivisione della costruzione della nuova squadra. Bigon porterà con sé uno staff di collaboratori per lo scouting. Lo stretto collaboratore, il primo della lista, è Marco Zunino.

Lo scenario

La Salernitana aveva avviato attraverso Sabatini alcune trattative di mercato: c'erano stati primi approcci e sondaggi, ad esempio con il Genoa per Cambiaso e Vasquez, poi con il Venezia per Aramu nel caso in cui non decollasse l'affare Verdi, con il Cagliari per Marin e per Pavoletti (legato a Djuric), anche con l'Atalanta per Lovato e con il Napoli per Gaetano. Iannoni candidato a rientrare nei ranghi per crescere insieme ad altri prospetti e rimpiazzare la pepita d'oro Ederson. Adesso c'è bisogno di un nuovo interlocutore non solo per i procuratori ma anche per l'allenatore Davide Nicola, che ha incassato il rinnovo del contratto su base biennale e ora aspetta notizie, in vacanza. Bigon presenterà il proprio piano di lavoro e la Salernitana la propria idea di direzione sportiva. Al diesse spetterà il compito di condurre trattative sotto l'aspetto strettamente tecnico-calcistico. La chiusura del cerchio - significa la valutazione economica e l'intesa con i procuratori - spetterà ad altre figure che entreranno in scena, in particolare all'amministratore delegato.