Bilancio granata approvato e indice di liquidità: interviene il portafoglio del patron Iervolino

Ci pensa Iervolino: il patron ha partecipato in videocall all'assemblea per l'approvazione del bilancio 2022, il primo della sua gestione. Dieci giorni fa, il CdA aveva approvato il progetto di bilancio. I revisori dei conti hanno dato l'ok adesso all'approvazione del bilancio e anche all'intervento del socio unico con immissione di denaro nelle casse sociali.

Lo scenario

L'intervento dell'investitore è stato necessario per rientrare dello sforamento dell'indice di liquidità, il rapporto tra attività e passività correnti, cioè quello che entra e quello che esce in un anno nella gestione di una società. La Salernitana lo aveva sforato per circa 5 milioni di euro e Iervolino è intervenuto per pari importo. C'è stato auto anticipo, cioè l'immissione di denaro è avvenuta prima della scadenza del controllo Covisoc. Sul mercato, il club guadagna immediata operatività: potrà procedere con gli ingaggi - si tratterà in larga parte di prestiti -, dovrà in ogni caso sfoltire la rosa con le cessioni ma non sarà costretto ad anteporre le cessioni agli acquisti. Resta sul piatto la rateizzazioone dell tasse che ieri un'altra assemblea, quella di Lega Serie A, ha constatato non essere più possibile. Si tratta delle tasse non pagate nell'ultimo biennio, Irpef compreso, complice la sospensione della quale hanno beneficiato i club a causa del Covid. Era stato proposto di dilazionare il debito ma è arrivato lo stop definitivo per il calcio. La Salernitana dovrà pagare 17.8 milioni di euro entro il 22 dicembre.