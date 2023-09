Danilo Iervolino si dedicherà alle tradizioni salernitane "ma farò - dice - anche una intensa preghiera". E' molto probabile che nel proprio atto di affidamento a San Matteo, Santo Patrono di Salerno, ci sia anche la Salernitana. Il club granata lo ha onorato in Duomo (presenti il presidente Iervolino e l'ad Milan), nel giorno che la città di Salerno consacra alla festa. In segno di rispetto verso il Santo Evangelista e l'ingolfamento degli appuntamenti in agenda, la Salernitana ha deciso di non convocare la consueta conferenza stampa di presentazione della partita. Paulo Sousa parla della partita contro il Frosinone attraverso il sito ufficiale. Nel frattempo parla il patron.

Le parole di Iervolino

Il presidente granata fissa una scadenza che è tecnica, sportiva, manageriale. La squadra non è partita a razzo ma ha due spareggi salvezza alle porte e occorre un congruo lasso di tempo per giudicare l'operato di tutti i protagonisti. "Abbiamo fatto appena 4 partite e nessun allarmismo - dice - Non è andata bene come volevamo, soprattutto a Lecce, e con il Torino gli episodi ci hanno condizionato. Abbiamo due partite fondamentali, Frosinone ed Empoli. Tireremo le somme almeno dopo 9 partite, quindi un quarto di campionato. Adesso è troppo presto". Poi l'impiantistica sportiva, a cominciare dallo stadio Volpe: "La volontà è evidente, trovare altrove una casa per la Salernitana e nel frattempo ristrutturare l'Arechi. Certo, dovranno conciliare tante cose, ne dovremo parlare con la Lega Calcio. Per il centro sportivo abbiamo fatto passi in avanti, non dipende solo da noi, ci stiamo lavorando e secondo me ci siamo. Abbiamo anche sottoscritto un importante preliminare di contratto. Non dipende solo da noi ma anche se riusciremo a realizzare quello che vogliamo fare. San Matteo è un giorno speciale per noi tutti, per i salernitani. Mi dedicherò alle tradizioni della città ma anche ad una intensa preghiera".