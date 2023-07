Trattative di mercato e sorrisi granata: il patron Iervolino in vacanza fa selfie con Fedez

Abbronzati, sereni, social: la foto è già virale e il "vorrei ma non posto" stavolta non vale. Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia, è in Sardegna con i suoi figli. Il patron della Salernitana Danilo Iervolino ha scelto l'isola per qualche ora di relax con la famiglia. Si sono incontrati nello stesso lussuoso resort e il selfie già spopola.

Vacanze e mercato

Il patron della Salernitana ha presenziato alla prima partita amichevole della Salernitana a Rivisondoli, contro il Delfino Pescara. "Qui c'è un pezzo del mio cuore, qui si ritrovano clima e profumi speciali e ogni anno per le mie vacanze - estive o invernali che siano - non posso evitare di trascorrere almeno un mese in Abruzzo. Sono molto contento che la Salernitana l'abbia scelto come quartier generale per gettare le basi della nuova stagiobe", aveva detto il patron. Poi c'è stata l'amichevole contro il Picerno e nel frattempo, mentre è in costante contatto con il direttore sportivo De Sanctis per sapere innanzitutto se la Salernitana ha ceduto esuberi, il patron granata prepara il ritorno allo stadio Arechi con il memorial dedicato al fratello Angelo, appuntamento al quale tiene molto.