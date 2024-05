Salernitana, i giorni delle scelte: Iervolino riflette su quote azionarie e management

Essere o non essere più il presidente della Salernitana: per Danilo Iervolino è tempo di scelte. Il dilemma verrà risolto entro fine mese, perché le scadenze sportive incombono e non sarà più possibile diluire nel tempo l'individuazione del direttore sportivo che dovrà allestire la squadra del rilancio, in Serie B. La scelta del direttore sportivo è poi legata a filo doppio con quella dell'allenatore. Non è un mistero che alla Salernitana piacciano due profili, tra gli altri o più degli altri: si tratta di Guido Angelozzi, oggi impegnato nella missione salvezza con il Frosinone, e di Sean Sogliano, che ha festeggiato da pochi giorni la salvezza a Salerno, in sella al suo Hellas Verona con il quale ha fatto un capolavoro. Angelozzi stima Grosso, suo allenatore in Ciociaria, e Sogliano che ha lavorato in passato anche con l'attuale segretario generale della Salernitana, Massimiliano Dibrogni, ha fatto tandem con Baroni. Sullo sfondo, anche Meluso, Faggiano e soprattutto Foggia tra i candidati.

Lo scenario

Il prossimo direttore sportivo granata sarà anche il professionista che prima degli altri riuscirà a prospettare alla Salernitana un piano di rilancio che passi attraverso la vendita dei cartellini dei giocatori non più sostenibili in Serie B: Dia, Coulibaly, Bradaric, poi Pirola e Tchaouna come giovani tesoretti. Inoltre biosgnerà trovare una sistemazione ai contratti di Bonazzoli, di Sepe, di Simy e di Valencia. In caso contrario, il mercato granata dovrà tener conto di queste zavorre. Questo è il compito impegnativo che attende il prossimo direttore sportivo e di questi elementi dovranno tener conto il club e chi investe. La priorità è assicurare un futuro solido e stabile al club granata. Proseguono i dialoghi con Brera Holding e il fondo americano, che hanno avviato la due diligence per conoscere lo stato di salute economico-finanziario della Salernitana. A fine maggio scade la due diligence e potrà esserci o meno una proposta d'acquisto, così come Iervolino potrà rifiutarla o decidere a propria volta di investire in un fondo. Entro la prima decade di giugno, invece, maturerà la scelta del diesse e dell'allenatore.