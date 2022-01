La Salernitana sfida la Lazio di Lotito: "Com'è lontano ieri"

"E poi di colpo eccomi qua". Il grande Renato Zero, se avesse dovuto presentare Salernitana-Lazio, avrebbe magari commentato con un laconico "com'è lontano... ieri". Iervolino ha acquistato la Salernitana e debutterà allo stadio Arechi il 15 gennaio contro la Lazio di Lotito, ex co-patron granata insieme al cognato e socio Marco Mezzaroma. Iervolino, nuovo presidente della Bersagliera, si prepara a debuttare allo stadio Arechi contro la Lazio dell'ex co-patron granata Claudio Lotito, che ha anche inviato una lettera ai trustee per bloccare, invano, la vendita della Salernitana ritendendo "non congruo" il prezzo. Nel frattempo la parola passa al campo e la squadra di Colantuono, priva di Mamadou Coulibaly che si è infortunato, dovrà reggere l'onda d'urto della Lazio, che a propria volta ha perso Acerbi per infortunio e ha qualche altro giocatore malconcio. Si scatenano i bookmakers.

Le quote

Quella tra Salernitana e Lazio sarà una sfida speciale per Claudio Lotito, attuale presidente biancoceleste ma per molti anni proprietario anche della squadra campana che grazie a lui ha ritrovato la Serie A. Proprio i granata, dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Verona, hanno rilanciato le loro possibilità di salvezza e sperano nel colpo interno contro gli uomini di Sarri per cercare di abbandonare l’ultimo posto. I betting analyst di Goldbet però vedono nettamente avanti il segno "2", a 1,45, contro il 6,85 degli uomini di Colantuono. Alta anche la quota del pari offerta a 4,40. Entrambe le squadre stanno palesando in questa stagione evidenti problemi difensivi e i tanti gol subiti fanno propendere i bookie per l’Over 2.5 proposto a 1,65 rispetto all’Under 2.5 fissato a 2,10. Per quanto riguarda il risultato esatto una vittoria esterna per 0-3 si gioca su goldbet a 10,50, vale invece 17,50 volte la posta il 2-2 mentre sale a 21,50 il successo 2-1 per Djuric e compagni. Proprio l’ariete bosniaco cerca il bis dopo la rete contro il Verona, in quota a 4, mentre Sarri si affida al solito Ciro Immobile, già a segno in entrambe le gare del 2022 e la rincorsa di Dusan Vlahovic per il trono di re dei bomber, è proposto a 1,65 come marcatore nel match dell’Arechi.