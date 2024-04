La Salernitana cerca l'erede di Sabatini: Iervolino incontra l'ad Milan a Roma

Il casting non potrà portare via molto tempo: la Salernitana entro 20 giorni dovrà scegliere il proprio uomo mercato e anche uomo d'ordine, la figura di raccordo tra squadra e proprietà ma anche in grado di tessere una fitta e preziosa rete di rapporti con i procuratori per vendere bene i cartellini dei giocatori dai quali ricavare almeno una trentina di milioni. Insomma la Salernitana deve sciogliere subito il nodo direttore generale e direttore sportivo, deve trovare l'erede di Morgan De Sanctis e di Walter Sabatini. Quest'ultimo ha esternato amarezza e frustrazione attraverso un lungo post pubblicato sui profili social, il giorno dopo la sconfitta di Frosinone. Ha scritto: "La Salernitana che sarà". Iervolino pensa ad un altro architetto ed è pronto a congerdarsi da Walter, uomo del miracolo salvezza 7% nella sua prima stagione in granata, ma adesso travolto insieme agli altri dal fallimento sportivo della retrocessione.

Lo scenario

Per due giorni a Roma, l'amministratore delegato Maurizio Milan incontrerà il patron Danilo Iervolino. L'uomo dei conti del club granata si interfaccerà con il patron che sta smaltendo la delusione per la retrocessione in Serie B. Dopo aver ricalibrato il budget e già preventivato la prossima immissione di 15 milioni per riavviare la prossima stagione, il presidente valuta i profili da ingaggiare per il delicato ruolo di diggì e diesse. La Salernitana pensa ad un profilo della tipologia di Guido Angelozzi. A Frosinone si sta giocando la salvezza: la sua opera - che richiede una premessa, cioà carta bianca e anche la scelta dell'allenatore - è cominciata da molto lontano in Ciociaria, dalla Serie B. Angelozzi ha puntato tutto su prestiti e valorizzazioni, oppure su intuizioni di mercato. Prima di Soulé e Barrenechea, che la Juventus gli ha girato in prestito l'estate scorsa, prima di Turati, Okoli e Zortea, che provengono dall'Atalanta, aveva ingaggiato due anni fa a costo calmierato Romagnoli dal Lecce. Poi quest'anno ha preso Valeri che era quasi in regime di svincolo dalla Cremonese, proponendogli un contratto di sei mesi. Ricaverà valorizzazione da Cuni, ha fissato a 3,5 milioni il riscatto di Ibrahimovic dal Bayern Monaco ma il contro riscatto è di 11. Ha ricavato il meglio dalla pepita Brescianini, classe 2000, per il quale adesso c'è la fila: se lo vende bene, divide il 50% del ricavo con il Milan. Poi c'è Cheddira. La Salernitana guarda con attenzione anche all'operato di Sean Sogliano. Ha ribaltato il Verona come un calzino e la tiene in corsa per la Serie A, ha operato in una condizione di grande tribolazione, ma è riuscito a chiudere tanti affari di mercato. Noslin e Suslov sono roba sua: ottime intuizioni. Ha trattenuto Lazovic, ha puntato su Folorunsho, ha coagulato la squadra intorno ad uno zoccolo duro di italiani o di giocatori che si sono italianizzati in forza di una lunga militanza con l'Hellas: Montipò, Dawidowicz, Magnani, Henry. E' stato lui a prendere Ngonge e poi a venderlo bene al Napoli. Nel frattempo in Ciociaria c'era Francesco Montervino. Potrebbe anche lui far parte della ristrutturazione del managament, che patron Iervolino ha intenzione di rinfrescare in tutti i settori del club. Profili, attesa, foglio da squadrare: la Salernitana sta per ripartire.