Nasce e cresce la nuova Salernitana: summit a Roma, Sousa a breve in città

Un occhio al mercato e un altro al cronoprogramma estivo: Paulo Sousa è pronto a ripartire con la Bersagliera. Nasce e cresce la nuova Salernitana: l'allenatore si consulta quotidianamente con il direttore sportivo De Sanctis, ha fornito indicazioni di mercato (gli piacciono Adli, Basic, Oudi, spera ardentemente di trattenere sia Dia sia Coulibaly, ha chiesto la riconferma di Candreva e di Kastanos) e nel frattempo ha fissato le date delle ultime tre amichevoli estive. Saranno in programma il 29 luglio, il 2 agosto e il 5 agosto. Comprenderanno anche la seconda edizione del memorial Iervolino.

Il vertice

Nel frattempo l'ad Maurizio Milan sarà a Roma il 23 giugno. Lo scrive il quotidiano Il Mattino, oggi in edicola. Incontrerà il patron Iervolino per programmare il futuro gestionale, economico e "strutturale" della Salerrnitana con particolare riferimento agli impianti sportivi. Giorni fa, a Milano, l'uomo dei conti granata ha incontrato alcuni professionisti per studiare modelli di centro sportivo e ogni evenienza. La Salernitana cerca casa e la starebbe trovando. Poi c'è la questione sponsor, seguita a ruota dai diritti televisivi. Tra lunedì e martedì, il club granata presenterà la campagna abbonamenti.