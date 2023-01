Salernitana, sempre arrivo e mai partenza: Iervolino valuta di richiamare Nicola

Danilo Iervolino valuta il clamoroso ritorno - clamoroso, perché può maturare due giorni dopo la nota sulle migliori fortune professionali - di Davide Nicola, il mister della salvezza 7%, dei colpacci a Torino contro la Juventus e a Roma contro la Lazio, dei 2 punti in 6 partite, del tonfo a Reggio Emilia contro il Sassuolo a Monza, del cappotto a Bergamo. Semplice... come le storie che cominciano dopo 48 ore di "nuntereggae più". Iervolino, giovane presidente della Salernitana, ha dapprima ordinato la diffusione del comunicato stampa con il quale è stato sancito l'esonero di Davide Nicola, in seguito alla sconfitta con sei gol di scarto (8-2) a Bergamo contro l'Atalanta, poi ha convocato amministratore delegato, direttore sportivo, segretario generale e responsabile comunicazione a Rona. In assemblea permanente, la Salernitana ha sondato, contattato, ascoltato, proposto e provato a far breccia con la propria proposto di allenatore last second, che fosse cioè un giovane emergente oppure un traghettatore per sei mesi con opzione.

Lo scenario

L'opzione, cioè la clausola, era quella di Nicola, quella presente sul suo contratto: rinnovo automatico per una nuova stagione sportiva, in caso di salvezza, ma anche contestuale possibilità per il club granata di risolvere il vincolo attraverso il versamento di una penale di duecentomila euro. Il giro di consultazioni ha prodotto un esito finito poi in una relazione che il direttore sportivo De Sanctis (non pensa di dimettersi) probabilmente gli consegnerà sui profili degli altri allenatori e il mercato da portare poi avanti in base ai desiderati, infine sulle ricadute, proiezioni, punti di forza e di debolezza del Nicola-tris. Semplici e D'Aversa giocano co la difesa a tre, dunque la Salernitana non cambierebbe - a questo punto il condizionale è sempre più necessario, opportuno e obbligatorio - il proprio assetto. Semplici ha risposto al corteggiamento granata con richieste considerate alla portata, che possono essere esaudite. D'Aversa e Di Francesco, di contro, sono allenatori sotto contratto, il primo con la Sampdoria e il secondo con il Verona. E' impresa ardua far loro rescindere il contratto proponendo sei mesi in granata con una opzione che può essere cancellata a discrezione del club. Dalla nebulosa, è venuta fuori l'idea di tornare anche sui propri passi e richiamare Nicola al capezzale della Salernitana.

La telefonata e la riunione

Mentre Nicola riallacciava i contatti con il presidente - ci sarebbe stata già una telefonata con una disamina approfondita della crisi e anche una ferma volontà di cambiare passo con il lavoro, con il modulo tattico -, il diesse De Sanctis ha convocato d'urgenza la squadra al centro sportivo Mary Rosy, all'ora di Napoli-Cremonese, partita serale di Coppa Italia. Ne ha sondato umori, disponibilità, per metterli al corrente di quanto stava accadendo ma anche per metterli di fronte alle proprie responsabilità. Quarantotto ore dopo l'esonero di Nicola, il pallone è rimbalzato di nuovo sulla scrivania di Iervolino per la decisione finale. Nel frattempo Stefano Colantuono, responsabile del settore giovanile, ha infilato la tuta, ha calzato gli scarpini, ha diretto l'allenamento (il secondo della settimana al Mary Rosy) e ha guidato la squadra come se toccasse a lui sfidare il Napoli proponendo anche principi tattici che vanno nella direzione del modulo 4-3-3. Però adesso tocca al presidente, che probabilmente ci ripensa. Una partita e poi dipende. Il risultato farà tendenza: se sarà da wow, da urlo, Nicola resta. L'allenatore resta pure in caso di sconfitta senza goleada, in attesa di giocarsi il tutto per tutto a Lecce. Se la Salernitana ripartirà macinando punti, Nicola resterà sulla tolda della nave. In caso contrario, ritornerà d'attualtà il "nuntereggae più".