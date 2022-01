Salernitana, il giorno della storia: oggi Iervolino firma davanti al notaio

Di corsa, con il passo della Bersagliera: il giorno del closing è arrivato, la Salernitana cambia ufficialmente proprietà. A Scafati, nello studio notarile Coppa, ci saranno Generoso De Luca, amministratore delegato della Idi Srl che aveva presentato offerta irrevocabile d'acquisto e con lui anche i trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, rappresentanti di Melior e Widar Trust. E' atteso anche Danilo Iervolino, l'uomo della discontinuità e del cambiamento, il nuovo presidente della Salernitana. Dopo le firme, tutti in conferenza stampa per la presentazione del nuovo entourage, a cominciare dal direttore generale, fino al Consiglio di Amministrazione del club granata.

L'area tecnica

Walter Sabatini sarà ufficializzato ma la sua presenza in pubblico è rimandata alle prossime ore. Oggi è il giorno della proprietà, della società. Oggi deve essere innanzitutto reso pubblico chi ha rilevato il club e chi lo guiderà verso il tentativo di salvezza in Serie A ma in ogni caso verso il futuro che dovrà essere allo stesso modo di programmazione e di solidità. In seguito, sarà tirata la linea di demarcazione per indicare chi, sulle strade del mercato, lavorerà in nome e per conto della proprietà nel proprio, specifico settore che è esclusivamente quello sportivo. Il prescelto è Walter Sabatini, ex Lazio, Palermo, Roma, Bologna. Sabatini ha già lavorato in passato con Stefano Colantuono, per un tratto di strada a Palermo. In questo momento, Colantuono si è legato alla panchina grazie ad una vittoria pesante a Verona, contro l'Hellas. Le prossime partite sono ad alto coefficiente di difficoltà, a cominciare da quella casalinga in programma sabato 15 gennaio allo stadio Arechi contro la Lazio del presidente Claudio Lotito (fin qui, 1900 biglietti venduti, diserzione degli ultras). Sabatini ci sarà. Non ci sarà Angelo Fabiani, che ha rescisso il contratto che lo legava alla Salernitana, previo incentivo all'esodo. Oggi in conferenza stampa nella sede di Caffé Motta, alle ore 15.30, comincerà l'era Iervolino.