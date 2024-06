La poltrona del diesse: Iervolino sceglie Petrachi per la nuova Salernitana

Angelozzi ha riflettuto e alla fine ha scelto la strada della continuità: rilancerà a Frosinone, in Ciociaria cercherà la rivincita dopo l'amara retrocessione in serie B, forte dei tre anni di contratto e del potere di firma che patron Stirpe gli concede, dal momento che è pure membro del CdA. Così la Salernitana ha avviato nuovi contatti e ha cominciato la sua scrematura, ragionando sui profili di Petrachi, Maiorino e Osti. L'ordine non è casuale, perché alla fine del casting, al netto di clamorose sorprese, sarà Gianluca Petrachi il nuovo direttore sportivo della Salernitana. Raccoglierà l'eredità lasciatagli da Sabatini e De Sanctis.

Il rapporto con Ventura e le plusvalenze

L'età dell'oro di Petrachi (e per Cairo) si è sviluppata a Torino. Il direttore sportivo azzecca una serie di mosse a ripetizione: dopo aver prelevato Cerci, ingaggiato a 6,75 milioni, lo rivede a 15; Darmian preso a 2,33 e rivenduto a 18. Nell'estate del 2013 incrocia il suo destino con quello del gol: ingaggia Immobile e lo fa dapprima in comproprietà a 2,75 milioni e poi nel 2014 a titolo definitivo per 8 milioni. Accade pochi giorni prima della sua cessione al Borussia Dortmund per 19,4 milioni. Tra le cessioni più importanti c'è anche quella di Bruno Peres alla Roma, acquistato per 2 milioni dal Santos e rivenduto a 13,5 compresi prestito, riscatto e bonus. Antonio Conte nella campagna trasferimenti del 2017 richiede Zappacosta al Chelsea: 25 milioni per un giocatore che al Torino era costato 4 milioni Stesso esborso richiesto al Napoli per Maksimovic, pagato 3 milioni alla Stella Rossa. Dopo aver vinto la concorrenza del Napoli per Berenguer e della Roma per Boyé, ottiene anche Sirigu a zero. Zaza e Niang, pagati 14 e 12 milioni, non sono stati ciambelle con il buco ma mezze delusioni.

Il rapporto con la Roma

Burrascoso, finito male, anzi in tribunale: prima il licenziamento romanista per giusta causa, poi Petrachi che impugna la giusta causa e ribatte colpo su colpo. I giudici del Tribunale ordinario di Roma- sezione controversie di lavoro, dapprima accolgono il ricorso di Petrachi in primo grado e poi lo condannano in appello a pagare a Pallotta 5 milioni. "Che in realtà sono la metà, ma arriveremo fino alla Cassazione", preciserà Petrachi.