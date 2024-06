Futuro granata, è cominciato il conto alla rovescia: Iervolino attende l'offerta vincolante per le quote

Siamo alla stretta finale per la cessione delle quote azionarie della Salernitana. Danilo Iervolino attende l'offerta vincolante del fondo americano Brera Holdings che da giorni, dopo l'accesso alla data room granata per conoscere lo stato economico finanziario del club e l'esito dei contenziosi in atto, ha avviato riunioni a distanza con l'amministratore delegato Maurizio Milan.

Conto alla rovescia

E' cominciato da alcuni giorni, ma le prossime ore saranno davvero decisive, anche perché lo step indicato dalla Salernitana - tra il 7 e il 10 giugno - è ormai arrivato e non è più possibile rallentare la programmazione sportiva che prosegue di pari passo. Il pacchetto azionario della Salernitana è valutato non meno di 25 milioni. Se il passaggio del timone avvenisse con un attivo di mercato di pari importo, grazie alle cessioni di Tchaouna alla Lazio, di Boulaye Dia e di Coulibaly, Brera Holdings dovrebbe versare 50 milioni solo se ne rientrano 25 dalle operazioni di compravendita dei cartellini dei giocatori. Ad incastro, dovrà essere scelto il direttore sportivo. Nel caso in cui Iervolino dovesse restare al timone della Salernitana, il club granata si affiderebbe a Rocco Maiorino, 32enne diesse ex Milan e Las Palmas. A fronte di un passaggio di quote azionarie, invece, sarà il nuovo asset societario a scegliere il direttore sportivo e si fa largo l'ipotesi Romairone, che in carriera, a Carpi, ha già lavorato con Castori e al Chievo con Maran. Nella rosa dei candidati c'è anche Lovisa.