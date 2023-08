Entusiasmo granata, la carica di patron Iervolino: "Candreva è da Nazionale, Paulo Sousa top player"

"Entusiasmo, energia, bel gioco ma anche serenità". Ai consueti ingredienti che infarciscono la propria visione del calcio e il proprio rapporto con la gente di Salerno, il patron granata Danilo Iervolino aggiunge la serenità "che si è un po' persa nell'ultimo mese, quando i giocatori non arrivavano e la società era un po' pressata". A Radio Serie A, intervenuto nel corso della rubrica “Massimo campionato”, il presidente della Salernitana ha discusso della sfida alla Roma e ha caricato la squadra in vista della prossima partita casalinga contro l'Udinese. I primi complimenti li ha riservati a Candreva.

La Nazionale



"La partita allo stadio Olimpico è stata bellissima - ha detto - Candreva è un grande campione e ha fatto due prodezze balistiche incredibili. Dispiace, perché forse potevamo avere risultato più rotondo. Ma va bene così, perché la Roma è una grande squadra. Spero in verità che non cominci la pareggite: la squadra deve avere più convinzione. Antonio non è più un giovincello, ma sogno Candreva in Nazionale. E' un campione in campo e fuori, un leader carismatico, non si risparmia e fino all’ultimo secondo era in attacco e poi di nuovo in difesa a lottare su ogni pallone". La scorsa stagione è finita con la salvezza tranquilla. E adesso, se la Salernitana non è più tanto piccola, l’obiettivo qual è? "Innanzitutto la salvezza che ci possa consentire di stare ancora a lungo in massima serie - ha chiarito il patron granata - Stiamo costruendo una squadra di giovani e meno giovani e vediamo i nuovi come si integreranno. Certo, nessun alibi, perché questa squadra è in grado di ottenere abbondantemente la salvezza tranquilla. Sono stati fatti investimenti per trattenere Ochoa, Pirola, Dia: abbiamo trattenuto giocatori importanti". Nelle ore che hanno fatto seguito all'ingaggio di Trivante Stewart, Iervolino non ha nascosto che il calciatore giamaicano sia arrivato a Salerno anche con l'aiuto dell'algoritmo. "Gli algoritmi - ha aggiunto - sono uno strumento eccezionale, perché danno reportistica e proiezione riguardo il rendimento ed i progressi del giocatore, che altrimenti sarebbe stato impossibile valutare. Se dovesse replicare anche solo l’80% dei suoi dati in questo campionato, verrebbe fuori una stagione incredibile. Non gli diamo troppa pressione: ha tre, quattro calciatori davanti, è giusto farlo crescere con calma senza andare in forcing, altrimenti andrebbe in deficit di performance. La nostra prima punta è Dia".

L'ambiente e l'impiantistica sportiva

Ha parlato anche dei tifosi: "Ci mettono amore e passione, danno una energia incredibile a me, sono esigenti e attenti ma anche dei tifosi amorevoli e affezionati, che sanno coccolare i propri beniamini". Le strutture: "C’è un percorso dinamico, un po’ tortuoso a volte ma spero di poterlo realizzare. Passi avanti ne abbiamo fatti sullo stadio: dovremo conciliare la ristrutturazione con le partite casalinghe, stiamo lanciando academy nel Mezzogiorno d’Italia, abbiamo uno scouting che ci sta permettendo di scandagliare e raccogliere opportunità in giro per il mondo. Ci auguriamo possano diventare pepite d’oro che poi andiamo a raccogliere, stiamo investendo sul centro sportivo con l’acquisizione dei ruoli".

Il mercato e il gioco dei ruoli

Cabral è arrivato a Salerno, provebiente dallo Sportig Lisbona. La formula è il prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Arriveranno altri giocatori? Iervolino precisa: "Si può fare sempre di più, ma penso che ormai ci siamo. La squadra è completa in ogni reparto. Oggi sono andati via pochi giocatori pur non essendo parte del progetto e quindi è evidente che possano entrare giocatori solo se ne escono altri. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e le promesse di completamento nei ruoli. Cosa manca adesso? Manca un pizzico di serenità: dobbiamo lasciarci indietro polemiche che ci sono state sui giocatori che non arrivavano e società che viene un po’ pressata. Questo non va bene. C’è stato un mese nel quale queste pressioni non hanno allineato perfettamente con lo stesso entusiasmo con il quale era finito il campionato precedente. Dobbiamo ritrovare entusiasmo e sinergia tra noi, perché abbiamo un allenatore forte e un grande direttore. Tchaouna è un giocatore che ha un’altissima probabilità di venire a giocare a Salerno". Poi la rivalità con il Napoli e l’orizzonte, che è l’Udinese: "Le due squadre cugine devono costruire un ponte insieme alle due società e tifoserie per essere amiche. Logicamente concorrenti quando si giocano le partite ma con una simpatia legata alla vicinanza territoriale e culturale". La prossima partita rievoca ricordi in ogni caso dolcissimi: nel primo anno di Serie A, quella del ritorno, la Salernitana perse in casa 0-4 contro i friulani ma riuscì comunque a salvarsi; la scorsa stagione, era sotto di due gol ma le perle di Kastanos e Candreva, poi il sigillo finale di Troost-Ekong riuscirono a ribaltare il risultato fissandolo sul definitivo 3-2. Ecco l'obiettivo del patron in vista dei prossimi 90' di campionato: "La Salernitana è stata costruita per fare punti e per giocarsela con tutti. Dobbiamo ottenere risultati e fare bel gioco per far divertire noi tifosi. Mi aspetto entrambe le cose: diventare più cinici e fare un bel gioco perché la Salernitana è costruita per far divertire". Paulo Sousa può essere il top player della Salernitana? "Lo è di fatto, è carismatico, molto duro, che pretende tanto da sé e dagli altri. Noi lo abbiamo scelto proprio per vedere gioco, spettacolo, per far crescere i giovani e la Salernitana, altrimenti non avremmo preso quel profilo. Quindi ci aspettiamo proprio che faccia il Sousa, che dia energia e fiducia, che faccia maturare i talenti e che dia valore a tutta la Salernitana. Penso proprio che sia l’uomo giusto per noi".