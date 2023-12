Telefonata del presidente granata Iervolino al vecchio ds Sabatini: "Tu come stai?"

Oggi è un giorno triste per Walter Sabatini: lo vive nel ricordo di Sinisa Mihajlovic, ad un anno dalla sua scomparsa. Lo fa al solito al primo bagliore del giorno, lo ha sempre detto: "Dormo qualche ora". Da ieri, ancora meno. Perché è un uomo di calcio e sa che le telefonate dei presidenti non nascono mai a caso, pure quando sono sintetizzabili in una sola domanda, ufficialmente e ufficiosamente neppure ancora espolorativa. Tra lui e Iervolino , presidente della Salernitana - riferisce il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - è andata più o meno così. Dopo aver lasciato puntini sospensivi in conferenza stampa a proposito di Morgan De Sanctis ("Chi vivrà vedrà", ha detto il patron granata") e dopo aver risposto sornione alla domanda sui rimpianti per vecchi compagni di viaggio ("Certo che ho rimpianti. A Salerno sono arrivati ottimi allenatori e ottimi diesse. Rifarei le stesse scelte. Mi sento con tutte le persone con cui ho lavorato. Ho detto che ho grandi capacità di recupero e le offro anche"), Iervolino ha ricomposto un numero di telefono, ha chiamato Walter Sabatini. Oggi intorno alla Salernitana c'è più fumo di quella notte del 22 maggio, in un box della tribuna stampa.

Riflessione e approccio

"Direttore, come va? Come sta?" Sarebbe bastato questo approccio per riscaldare l'ex direttore sportivo della Salernitana 7% e per fargli immaginare qualcosa che oggi è solo embrionale, ma neppure si può dire che sia romanzo e vagheggiamento. insomma oggi è qualcosa che assomiglia all'ultimo tuffo. In verità Sabatini un sussulto lo aveva già avuto poche ore prima della veloce conversazione con il numero uno della Salernitana. Intervistato da Tmw radio, aveva detto: "Iervolino non mi richiamerà, però ove mai dovesse farlo è ovvio che potrei accettare". Poi aveva stroncato il discorso spiegando di avere molto rispetto per chi opera all'interno della Salernitana. Si fa così, tra professionisti. E soprattutto deve essere così perché Iervolino ha ribadito che non sia nel proprio stile valutare cambiamenti senza aver prima informato, salutato chi opera. In questa storia intricata e che intriga, al momento ci sono tanti "c'era una volta". In ordine cronologico, c'erano una volta il 7%, la scenografia "stelle da Oscar" (l'unica dedicata nella propria storia dalla curva Sud Siberiano ad un presidente) srotolata la sera della salvezza con il nome e cognome di Danilo Iervolino in evidenza affiancati da quelli di Walter Sabatini e Davide Nicola. C'era una volta - e c'è ancora - pure un direttore sportivo che aveva fatto l'abbonamento in un albergo in Spagna per ingaggiare Dia che ha polverizzato a suon di gol il record di Marco Di Vaio e che ha ingaggiato Ochoa, da tutti considerato fenoMemo, soprattutto dopo una leggendaria partita contro l'Inter. "E infatti a giugno gli avevo dato una pacca sulla spalla - ha ricordato Iervolino in conferenza stampa, dicendogli di continuare così. Poi però adesso sono deluso. E' tutto sub iudice". De Sanctis è operativo: arriva molto presto al centro sportivo Mary Rosy e va via tardissimo, cerca l'abbrivio, avrebbe bisogno di un budget ma sa che potrà spenderne 3,4 solo se incassa 20 milioni, tanto per rendere l'idea con dei numeri verosimili. Sa che deve rinforzare il centrocampo, la difesa, l'attacco. Sa che perderà Dia, Coulibaly, Cabral, pre convocati per la coppa d'Africa. I primi due li perderà anche perché la Salernitana ha maledetto bisogno di cedere. Il mercato sarà austero, difficlle, complicato anche per ricevere aiuti. De Sanctis aspetta. E' in una fase di limbo, come finirebbero tutti i professionisti, in questo momento d'attesa, se la fotografia è quella che ha già fornito con estrema franchezza il presidente: "Dipenderà molto anche dall'andamento di queste partite. Al momento abbiamo tracciato identikit di calciatori ma dipende pure se vogliono venire. Non abbiamo ancora le idee chiare. Dipende dai risultati, il mercato non è ancora cominciato". De Sanctis aveva puntato tutto sullo scouting internazionale, ma adesso "se tornassi indietro - ancora il patron - prenderei molti italiani". Il professionista attende. Facesse prevalere il proprio istinto, magari direbbe "Matame si no te sirvo", perché forse sarebbe pure una liberazione. Calcisticamente parlando: è ovvio. Al momento Iervolino riflette, osserva. "Tu come stai?". Ha fatto come l'indimenticato Sinisa Mihajlovic: per mirare al sette non si è avvicinato alla porta, alla lunetta dell'area di rigore, ma ha spostato indietro il pallone di qualche metro. Ha calciato a distanza. Talvolta si calcia meglio, se si osserva a distanza. Ma adesso c'è Bergamo, poi il Milan. E' tutto chiuso in un'ampolla di 180'. Iervolino lo ha già detto: "Chi vivrà, vedrà".