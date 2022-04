Salernitana, patto salvezza: Iervolino invita Sabatini e Nicola a pranzo

Un pranzo di lavoro con la finestra spalancata sul futuro immediato, che si chiama trasferta a Genova, contro la Sampdoria. In un noto ristorante a poche centinaia di metri dallo stadio Arechi, il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, ha servito il menù salvezza, un obiettivo che assomiglia ad un'impresa titanica ma che è ancora possibile raggiungere.

Lo scenario

Oggi, alle ore 15, il Collegio di Garanzia del Coni a Sezioni Unite, presidente Palmieri, prenderà atto della rinuncia da parte dell'Udinese al ricorso che aveva in precedenza presentato al Coni, avverso la pronuncia della Corte sportiva di appello nazionale. La Salernitana, presente al Coni con l'avvocato Chiacchio, ha già accolto la rinuncia del club friulano. Udinese-Salernitana è uno dei due recuperi (20 aprile, Dacia Arena), uno dei due jolly insieme a Salernitana-Venezia. Occorre, però, conquistare punti alla svelta e patron Iervolino, dopo aver chiesto undici guerrieri a Marassi, ha radunato il direttore sportivo Sabatini e l'allenatore Davide Nicola a pranzo per rinnovare loro la fiducia. "La Salernitana non è mia ma è vostra", avrebbe detto a dirigente, tecnico e staff con l'obiettivo di responsabilizzarli ulteriormente. L'orizzonte è breve, il futuro è sabato. La Salernitana non ha alternative alla vittoria ma in questo percorso composto da gare secche, senz'alba, Iervolino ha voluto ulteriormente cementare il gruppo, confortato anche dall'ottima e sfortunata prestazione contro la Roma, allo stadio Olimpico.