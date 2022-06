Salernitana, volano gli stracci: Iervolino chiama "bugiardo" Sabatini e il ds lo porta in tribunale

La foto ormai è sbiadita: fa parte della storia, riempie gli almanacchi ma il sorriso è scomparso e ha lasciato il posto alle critiche aspre, allo scontro, alla coda in tribunale. Dopo la separazione - la vicenda commissioni per la procura di Lassana Coulibaly è solo la punta dell'iceberg - il presidente Iervolino e il direttore sportivo Sabatini si sono affrontati a muso duro ed a mezzo stampa. "E' bugiardo", ha detto il patron a La Gazzetta dello Sport. "Lo porto in tribunale", ha replicato Sabatini, intervistato da Radio Rai.

Lo scenario

La prima mossa è di Iervolino. Rompe il silenzio e rilascia l'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sabatini è un bugiardo che ha sfiorato il ridicolo. Crede di prendere tutti per stupidi ma di equivoco c’è solo lui. Pensa di essere più intelligente, ma è stato bugiardo. Abbiamo litigato perché non accetto queste storture". Il patron si riferisce alle commissioni per l'agente di Lassana Coulibaly: "Volevamo aumentare di 200mila euro l'ingaggio del giocatore", poi la necessità di corrispondere un milione al suo procuratore. "Io non mi piegherò mai a questo sistema - dice Iervolino - se un giocatore riceve una buona offerta da un altro club è libero di andare. Sabatini mi ha detto che con queste logiche convive da tempo e, vista la mia posizione sulle commissioni, che non era l’uomo giusto per la Salernitana". Poi la vicenda Cavani: "Pure in quell’occasione Sabatini sfiorò il ridicolo. Se io voglio un giocatore, lo compro. Mica poteva bocciare lui un mio acquisto. Questa è la Salernitana di Iervolino, non di Sabatini: lui proponeva e io decidevo. Non l’avrei lasciato andare, ma sono successe cose che ritengo gravi”. La replica di Sabatini a Radio Anch'io, su Radio 1: "Io sono 30 anni che faccio calcio, e lui 30 giorni. Sulle commissioni sono d’accordo, non le pagasse. Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale insieme a me, anche se lui ha grandi avvocati. Credo che sia una caduta di stile e di cattivo gusto. Il problema delle commissioni non è un problema mio, è un problema del calcio, ideologico. Non contesto questo e accetto quello che dice Iervolino. Ancora oggi mi spiace non aver pagato una commissione di 4 milioni a Raiola per Pogba alla Roma. Ancora oggi sono pentito e credo di aver fatto un danno alla Roma, anche per Arnautovic al Bologna ho combattuto per la commissione da pagare e credo di aver fatto bene". Dispiaciuto per l'epilogo, dispiaciuto per Salerno: "Mi sento ancora il ds della Salernitana, avevo già individuato un giovane per sostituire Ederson, del 2001, Edoardo Iannoni, che avevo messo già nei 23 per la prossima stagione. Ora dipende ora dai "loro" dirigenti. Domani prenderò un volo per andare all’estero dove probabilmente accetterò un’offerta, è un club molto prestigioso, devo parlare con il presidente e vediamo se ci sono i presupposti. C’è un velo di tristezza sulla prima salvezza della Salernitana, credo sia triste anche il popolo salernitano: c’era qualcosa da festeggiare invece hanno fatto il funerale, il mio funerale, ma io sono immortale”.