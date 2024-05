Iervolino chiede scusa ai tifosi: "Le chiacchiere vanno al vento, ci saranno cambiamenti"

La due diligence scade il 29 maggio e non ci sono ancora certezze in merito al futuro della proprietà granata. Il presidente Danilo Iervolino non scioglie ancora le riserve, non chiarisce il dubbio. In compenso, fa un passo avanti ed importante verso la tifoseria della Salernitana, verso l'ambiente. Intervistato da La Presse, a margine dei Globe Soccer Europe Awards organizzati presso l’hotel Cala di Volpe ad Arzachena, in Sardegna, il patron dice: "Innanzitutto chiedo e chiediamo, come società, scusa ai tifosi".

Lo scenario

"Ce l’abbiamo messa tutta con grande impegno, avevamo una strategia che certo non ci vedeva in nessun modo ultimi in classifica, però purtroppo questo è il bello e il brutto del calcio. Si riparte dalla B, deve essere un nuovo progetto, devono restare solo i calciatori che sudano la maglia e amano la città, che con orgoglio vogliono portarlo avanti. Ci saranno grandi cambiamenti – ha promesso infine Iervolino – stiamo lavorando tanto. Più che alle parole in questo periodo, ho pensato a lavorare, perché bisogna fare più fatti che chiacchiere al vento”.