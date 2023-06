Dichiarazioni sui granata Sepe e Kastanos: Iervolino presenta esposto contro l'agente

Schermaglie di mercato e nodi al pettine. La Salernitana ha un portiere in esubero, Sepe: è chiuso da Ochoa e il club granata vorrebbe trovargli sistemazione. Su espressa richiesta di Sousa, invece, è intenzionato a trattenere Kastanos. Il procuratore del giocatore cipriota, lo stesso del portiere, è l'agente Mario Giuffredi. Alcune settimane fa, chi assiste i calciatori è stato invitato a cena in un locale di Pontecagnano Faiano. Attraverso Giuffredi, Kastanos aveva proposto adeguamento contrattuale, una richiesta che pare sia stata rispedita al mittente.

L'esposto

Dopo alcuni giorni, Giuffredi ha rilasciato dichiarazioni facendo luce sulla propria strategia di mercato. Dichiarazioni non apprezzate dal patron granata Danilo Iervolino, che ha deciso di presentare un esposto presso la commissione federale agenti sportivi. La motivazione: “Perché non possiamo essere ostaggio di certi comportamenti, di certe pressioni. Ci sono agenti e intermediari che vogliono il bene del calcio e tentano di creare valore per il sistema. Altri il valore lo sottraggono - ha dichiarato il patron granata, intervistato dal Corriere dello Sport -. Nessun procuratore può dire “il mio giocatore se ne va”: comanda l’agente? Ci sono atteggiamenti poco professionali, che vanno oltre il buon senso e anche il rispetto della privacy nel rapporto tra calciatore. Sono un presidente che prende posizione. Basta essere pavidi, serve coraggio per rifondare il calcio italiano. Dobbiamo dire basta alle tecniche subdole. Noi siamo una squadra di professionisti, vogliamo il bene della società, dei calciatori e dei tifosi”.