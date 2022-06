La Salernitana e i diritti tv: un tesoretto granata di 28 milioni di euro

I diritti tv garantiranno alla Salernitana un introito di 28 milioni di euro. Ieri la Lega Serie A ha comunicato che è stato affidato ad uno studio di consulenza il compito di ponderare gli ascolti tv, affinché possa essere determinato un criterio di distribuzione del residuo 8% dei diritti televisivi. E' interessante, però, capire quanto valga la "torta" tutta insieme e in che modo - in quale percentuale - siano divise le fette.

Il tesoretto ed i criteri

I diritti tv valgono 927,5 milioni di euro, 840 dei quali provengono da Dazn. Il 50% viene distribuito in maniera equa tra le 20 società iscritte al campionato. Poi c'è 15% legato alla classifica punti. Si prosegue con un ulteriore 10% legato al piazzamento negli ultimi 5 campionati, il 5% alla tradizione del club, il 12% agli spettatori nelle partite casalinghe e il residuo 8%, circa 80 milioni di euro, distribuito in base agli ascolti che ogni club fa registrare in tv. Nella stagione 2020-2021, 29 milioni di euro sono stati assegnati al Crotone (la cifra più bassa) e 65 milioni di euro all'Inter. Nella stagione 2021-2022, la Salernitana ha ricevuto 26,9 milioni di euro.