Infermeria granata di nuovo piena: Sousa rinuncia a due infortunati

Giulio Maggiore, centrocampista granata, salterà Salernitana-Udinese, debutto casalingo della Bersagliera in campionato. Il giocatore ex Spezia, che Paulo Sousa aveva utilizzato a Roma in coppia con Lassana Coulibaly, è stato fermato dallo staff sanitario per un problema muscolare. Sotto osservazione c'è il tricipite surale della coscia sinistra, cioè la fascia di muscoli molto vicina al soleo.

I tempi di recupero

Maggiore salterà la partita contro l'Udinese e con tutta probabilità anche la trasferta di Lecce. Poi Sousa potrebbe recuperarlo in vista della sfida casalinga al Torino, complice anche la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali. In infermeria c'è anche Sfait: il giocatore rumeno ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore. Sousa lo ha utilizzato nelle rotazioni sulla fascia sinistra, durante la partita di Coppa Italia contro la Ternana. E' cominciato nel frattempo il casting per la sostituzione di Maggiore. Bohinen si allena con la squadra da alcuni giorni e poi c'è Mamadou Coulibaly. Il principale indiziato, però, pare essere il polacco Legowski, che ha già debuttato a Roma, utilzzato per uno scampolo di gara, dal 33' del secondo tempo, proprio al posto di Maggiore. Buone nuove negli altri reparti: Sousa potrebbe preferire Dia a Botheim in attacco e Pirola a Fazio in difesa.