Salernitana bende e cerotti: mister Nicola ridisegna il centrocampo

Bende, cerotti e contromosse: la Salernitana perde Giulio Maggiore per infortunio muscolare e l'allenatore Davide Nicola dovrà ridisegnare il centrocampo in vista della prossima, proibitiva sfida in trasferta al Meazza di Milano contro l'Inter.

Lo scenario

La mezzala ex Spezia, infortunatosi al 5' di Salernitana-Verona, è stato sottoposto ad esami disagnostici svolti presso il centro polidiagnostico Check-Up. Arrivano brutte notizie dall'infermeria: Maggiore ha subito la lesione muscolare del flessore della coscia destra e nella migliore delle ipotesi dovrà attendere 20 giorni prima di ritornare in campo. La Salernitana lo sottoporrà a controlli periodici, il primo dei quali tra pochi giorni, ma è scontato che Maggiore sia indisponibile non solo per Inter-Salernitana ma anche per la prossima gara casalinga dei granata, Salernitana-Spezia, che era la sua partita del cuore in ragione dei suoi trascorsi da capitano dei liguri.

La sostituzione

La Salernitana non ha molte soluzioni a centrocampo: Radovanovic infatti è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo (il club granata dovrà anche pagare 13mila euro di multa, 10mila dei quali si riferiscono all'invasione di campo del tifoso poi denunciato dallaa Digos e daspato) e Bohinen potrà forse andare in panchina. La mediana, dunque, dovrebbe essere composta da Lassan Coulibaly, Kastanos e Vilhena. Capezzi in panchina. L'alternativa potrebbe essere l'utilizzo di Candreva da mezzala ma significherebbe spostare Mazzocchi a destra utilizzando poi Bradaric sulla corsia mancina. Fazio farà un provino nei prossimi giorni, Lovato stringe i denti dopo la lieve distorsione alla caviglia e dovrebbe essere schierato nella difesa a tre, in linea con Daniliuc e uno tra Gyomber e Bronn.