Salernitana, quanta sfortuna: si allunga la lista degli infortunati

Patron Iervolino a fine partita ha detto che la iella fa parte del gioco. Però è un avversario insidioso, che ha rotto gli argini e che stavolta rischia di penalizzare la Salernitana più del dovuto.

La lista degli assenti

Bohinen resta in dubbio per la trasferta di Milano contro l'Inter. A fine partita, ha lasciato lo stadio prima degli altri, è stato intercettato da alcuni tifosi e ha detto: "Spero di farcela per la prossima gara ma non so ancora". L'allenatore Davide Nicola perde anche Radovanovic per squalifica: L'allenatore ha chiesto alla squadra di contenere l'impeto non richesto, in certi momenti della partita. Dopo l'invasione di campo del tifoso che è stato denunciato dalla Digos e anche daspato, si è scatenata una rissa sotto la panchina del Verona e Radovanovic è rimasto coinvolto. "C'erano anche vecchi precedenti", ha detto Nicola. Il giocatore, però, è stato espulso da capitano e la sanzione può essere aggravata: rischia due giornate di stop. L'infermeria si riempie: Lovato ha subito la distorsione della caviglia, forse lieve, e Maggiore è alle prese con l'infortunio muscolare al flessore della gamba destra