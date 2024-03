Salernitana, i guai non finiscono mai: si è fatto male Kastanos

I guai non finiscono mai per la Salernitana. In questa sosta del campionato, complici gli impegni delle Nazionali, i granata hanno inviato 8 giocatori in giro per il mondo. Da Cipro arriva una brutta notizia: Grigoris Kastanos si è infortunato in allenamento.

Lo scenario

Nel proprio bollettino medico, la Nazionale non chiarisce la natura dell'infortunio: potrebbe trattarsi di un problema muscolare o di un trauma contusivo. La certezza è che il ct Ketsbaia non potrà utilizzarlo per la prossima sfida amichevole contro la Lettonia. Kastanos, che aveva già saltato per squalifica la partita di campionato contro il Lecce costata la panchina a Liverani, potrebbe adesseìo far ritorno a Salerno. Il condizionale è d'obbligo, perché Cipro non ha chiarito se l'indisponibilità del giocatore classe '98 sia temporanea oppure di natura tale da costringerlo a lasciare il ritiro della Nazionale. Lo staff sanitario della Salernitana è in contatto in queste ore con il calciatore per predisporre il programma di recupero.