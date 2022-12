Salernitana bende e cerotti: il club granata è in ansia per le condizioni di Maggiore

La Salernitana è in ansia per le condizioni di Giulio Maggiore. Il centrocampista ha lasciato anzitempo il terreno di gioco, durante la sfida amichevole al Fenerbahce, sostituito da Kastanos. L'ex capitano dello Spezia si è fermato a causa di una fitta al quadricipite della coscia sinistra.

Il bollettino e la risonanza

"Risentimento muscolare", ha scritto la Salernitana nel proprio bollettino medico. Attende però l'esito della risonanza magnetica programmata in Turchia per far luce sull'entità del danno subito da Maggiore. Il calciatore ha lasciato lo stadio con le stampelle. E' un brutto segno: si sospetta la lesione muscolare, lo stiramento, così come è accaduto a Sepe. Il direttore sportivo De Sanctis, in queste ore, è alla ricerca di un altro giocatore che possa rimpolpare la batteria delle mezzali. Ci sono Zurkowski, 800mila euro d'ingaggio e Fiorentina intenzionata a vendere il cartellino anziché prestarlo, poi Djuricic che piace molto a Nicola e che ha uno stipendio lordo di 1.2 milioni di euro.