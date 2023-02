Dito steccato: si fa male uno dei portieri della Salernitana

Vincenzo Fiorillo, uno dei portieri della Salernitana, ha subito un infortunio alla mano in allenamento. Il calciatore ha pubblicato sui social la foto di due dita steccate, anulare e mignolo mano sinistra.

Lo scenario

A poche ore dalla partita Salernitana-Juventus, sarà molto difficile restituirlo alla lista dei convocati. Il club granata precetta il portiere under Sorrentino, classe 2004, che dovrà sistemarsi in panchina con Sepe. Il titolare è Ochoa. L'estremo difensore messicano sarà premiato prima della gara come Mvp di gennaio. Infortuni anche per la Juventus: l'allenatore Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a Bonucci, Pogba e Paredes. In attacco, dal 1' Vlahovic e Di Maria. Dovrebbero partire dalla panchina sia Chiesa sia Kean.