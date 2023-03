Granata in campo il Venerdì Santo contro l'Inter, sold out in arrivo: la Salernitana annuncia i prezzi

La Salernitana affronterà l'Inter di Venerdì Santo. L'anticipo è stato richiesto dalla società nerazzurra per prepararsi poi alla trasferta internazionale di Lisbona, dove l'11 aprile sarà in programma Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League. Si giocherà, dunque, il 7 aprile allo stadio Arechi, fischio d'inizio alle ore 17. Dopo un ritocco verso il basso in occasione delle recenti gare casalinghe, il club dell'ippocampo ha di nuovo adeguato le tariffe al blasone dell'avversaria. I biglietti costeranno da 45 a 120 euro.

I dettagli

L’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire dalle ore 10:00 di domani, giovedì 23 marzo, e fino alle ore 10:00 di martedì 28 marzo saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Inter in programma venerdì 7 aprile alle ore 17:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. La vendita libera partirà alle ore 12 di martedì 28 marzo. E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://ussalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore.

I prezzi



Ecco i prezzi: curva Sud 45 euro, Distinti 60 euro (over 65 e donne 45, under 14 invece 32 euro), tribuna azzurra 75 euro (over e donne 55, under 38), verde 90 euro (over e donne 60, under 45), tribuna rossa vip 120 euro (over e donne 75, under 60 euro)

Disabili

Le persone diversamente abili al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Tribuna Verde Sud e Distinti) al prezzo privilegiato di 5 euro dovranno inviare mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesta la disabilità al 100% e documento di riconoscimento sia per disabile che accompagnatore ove previsto entro e non oltre le ore 23:59 di venerdì 24 marzo. Il tagliando per l’accompagnatore ha un costo di 20 euro. I tagliandi d’accesso si potranno ritirare martedì 4 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 presso la Sede al Varco 25 dello Stadio “Arechi”. Le richieste pervenute prima delle ore 10 di giovedì 23 marzo non saranno prese in considerazione. Potrà ritirare solo chi ha ricevuto mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.