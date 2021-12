Manita dell'Inter: la Salernitana travolta dai campioni d'Italia nell'Arechi che contesta

Peggio di Firenze, peggio di tutte le altre partite: la Salernitana batte tutti i record negativi e incassa cinque gol nella stessa partita, per la prima volta in campionato. L'Arechi è terra di conquista, i campioni d'Italia dell'Inter passaggiano, i tifosi schiumano rabbia. Senza recupero, senza appello, senza forza.

La cronaca

La Salernitana dura 11'. L'Inter segna facile, facile, come si farebbe nelle prove del giovedì: calcio d'angolo battuto da Calhanoglu, Perisic si traveste da Dzeko e impatta di testa, anticipando Gagliolo. Si gioca ma la Salernitana è un pugile suonato. Gliene canta quattro anche la curva Sud: è una contestazione senz'alba, che travolge i calciatori - fischiati dalla lettura delle formazioni -, la dirigenza, il direttore sportivo Fabiani. "Liberate la Salernitana è lo striscione che campeggia in curva Sud", già sdoganato in una delicatissima vigilia. Quella nuovo di zecca, invece, chiama in causa Gravina, presidente della Federcalcio: "Gravina mantieni la promessa... Dilettanti, promozione o nei campi di periferia. La Salernitana per noi non ha categoria".

La solidarietà ospite

Un pulmino con a bordo nove tifosi dell'Inter è preso di mira nella nervosa immediatezza di Salernitana-Inter. C'è anche un fermo, tifoso della Salernitana, e un poliziotto ferito, ricorso alle cure dei sanitari all'interno dello stadio. Quando accade, i gruppi della curva Sud sono già all'interno del proprio settore e accade altrettanto per la curva Nord di Milano "in trasferta" a Salerno. Anzi, in stile compare anche uno striscione di solidarietà al popolo granata, esposto nel settore ospiti che non ha più reti di recinzione: "La fede non si vende al mercato. Vicini ai tifosi della Salernitana"

Ribéry inventa e si dispera

Al 30' Ribéry mima lo scavino. E' il gesto che - incredulo - rivolge ad Obi. E' lo stesso assist di Firenze. Obi lo sfrutta allo stesso modo: tira sulla sagoma del portiere in uscita bassa, anziché provare a superarlo con il pallonetto. Non perdona, invece, l'Inter: Brozovic-Dzeko-Dumfries, gol. Il pallone picchia sotto la traversa ma non c'è neppure bisogno del Var per rendersi conto che sia interamente entrato in porta.

La ripresa

L'Inter chiude i conti al 7': Dzeko, Calhanoglu e Sanchez - l'ultimo il finalizzatore - sono i tre protagonisti dello schema che porta i nerazzurri al comodo 0-3. L'Inter dilaga al 32': tunnel di Gagliardini a Gagliolo e assist per Lautaro che non perdona. La Salernitana confeziona un'azione degna di nota al 36': cross di Gondo, il colpo di testa di Djuric si infrange sull'esterno della rete. Poi arriva anche la manita: l'Inter la serve al 43' con Gagliardini.