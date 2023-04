Paradiso all'improvviso: Candreva fa gol, pareggio di platino contro l'Inter

Paulo Sousa lo aveva anche preconizzato: "Occorrerà anche una buona dose di fortuna". Aveva aggiunto: "Però bisogna lavorarla". L'ha servita Ochoa - gatto, mostruoso tra i pali - su un piatto d'argento per Tonino Candreva, ex di turno, numero 87, veterano e capitano della Salernitana. Paradiso all'improvviso: Candreva calcia, probabilmente Di Marco tocca e "sporca" il cross. La traiettoria del pallone si impenna e diventa un meraviglioso campanile: volteggia nell'aria e si spegne alle spalle di Onana. E' un punto d'oro per la Salernitana, anzi di platino: Candreva le regala il pareggio ma Ochoa con dieci-parate-dieci è l'ultimo e incrollabile baluardo. Ci sarà da rifare il centrocampo a Torino (Coulibaly e Vilhena erano diffidati e sono stati ammoniti) ma un passo dopo l'altro la Salernitana sta per afferrare a dentri stretti il suo scudetto. Si chiama salvezza.

La tattica

Paulo Sousa rinforza gli ormeggi in difesa e lascia Dia in panchina. Al posto del bomber senegalese c'è Bronn e in cambio di Sambia viene concesso spazio a Kastanos. L'obiettivo della Salernitana è conferire ai granata più centimetri su palla inattiva ma anche frenare le giocate "da quinto a quinto" che sono un po' il marchio di fabbrica dell'Inter di Inzaghi. Lo schieramento è molto prudente - modulo 5-4-1 - per contenere i nerazzurri e poi giocarsela con fulminee ripartenze.

Gol dell'Inter

Il muro eretto da Sousa crolla al 6'. Lancio in profondità per la torre di Lukaku. L'assist di testa libera a centro area Gosens che è lasciato tutto solo da Daniliuc. In beata solitudine, con un tocco d'esterno, infila il pallone nell'angolo alla destra di Ochoa. La Salernitana prova a replicare con una percussione di Candreva. Il capitano percorre quaranta metri palla al piede ma quando cerca l'appoggio sulla propria destra non trova nessuno, perché Bronn ha altrte caratteristiche. Nel frattempo Vilhena è maldestro nel palleggio, favorisce il veloce break dell'Inter: rifornimento immediato a Lukaku che al 9', in diagonale, sfiora il palo alla destra di Ochoa.

Gatto Ochoa

Il portiere messicano ci mette poi una pezza - a modo suo, con un balzo da gatto sulla propria destra - quando Correa al 33' schiaccia il pallone di testa indirizzandolo all'angolo basso. Al 38' Coulibaly ferma con un fallo la percussione di Mkhitaryan. Il centrocampista maliano era diffidato e l'amminizione subita lo costringerà a saltare la prossima trasferta di Torino. E' proprio di Coulibaly il primo tiro in porta della Salernitana: forte e centrale, Onana blocca a terra. Vengono assegnati due minuti di recupero e quasi allo scadere Ochoa è di nuovo prodigioso tenendo a galla i granata. Cross morbido di Dumfries dalla destra, Lukaku salta più in alto di tutti ed è pronto ad esultare ma Memo con un riflesso da campione (va anche scritto che rimedia a un proprio errore, perché il cross spiove in area piccola e il messicano preferisce non uscire, ma tra i pali è mostruoso) nega la gioia del gol al centravanti belga, che impatta di testa a colpo sicuro.

La ripresa

Sousa lascia Bronn - fuori ruolo, fuori contesto - nello spogliatoio e al suo posto presenta Dia alla ripresa delle ostilità. La Salernitana cambia modulo: 3-4-2-1: largo a destra gioca Kastanos e Bradaric a sinistra, Dia e Candreva a sostegno di Piatek. I granata però sono disattenti e sbagliano due volte in impostazione. Nel secondo caso, l'errore di Daniliuc diventa assist per Barella. Tiro velenosoal 4' e Ochoa con la punta delle dita più il palo alla propria destra frenano l'Inter. La palla gol con la quale i granata replicano è abbastanza casuale: tiro cross al 13' di Candreva, viene fuori un campanile sul quale Onana deve intervenire deviando in angolo. Ci prova anche Dia dopo un rimpallo: tiro fuori al 17'. Il tempo di annotare prodigi consecutivi di Ochoa dal 18' al 20' - su Mkhitaryan e soprattutto su De Vrij insieme alla traversa - ed ecco nuovi cambi per la Salernitana. Nicolussi Caviglia e Troost-Ekong prendono il posto di Coulibaly e Pirola. Con un doppio gioco di gambe Nicolussi si libera di un paio di giocatori dell'Inter e va al tiro: fuori di un paio di metri. Il giovane giocatore scuola Juventus ci riprova al 25', poi un rimpallo lo sfavorisce. Interviene Vilhena ma fallosamente, a giudizio dell'arbitro che gli sventola sotto il naso anche il cartellino giallo. Era anche a lui diffidato e sarà squalificato alla stregua di Lassana Coulibaly.

Fiammate di Dia

A furia di sfuriate interiste e di salvataggi miracolisi dei granata, la Salernitana al 27' costruisce la sua limpida e clamorosa palla gol. Azione strepitosa di Candreva sulla destra - prima lo strappo e poi il cross basso e teso - Dia si avventa sul pallone con la conclusione di piatto destro sotto misura. Onana è battutto sotto la curva Sud Siberiano ma lo salva la traversa. Ci prova ancora il centravanti senegalese al 37', dopo una mischia: forte e centrale, blocca Onana. Poi tocca ancora a provvidenza-Ochoa, a mano aperta sulla girata velenosa di Lukaku. Si crossa da destra (da sinistra molto meno con Bradaric) e quando Candreva mulina il piedo destro viene fuori un cross al bacio per Piatek che il pistolero al 41', di testa, spedisce alle ortiche.

Paradiso all'improvviso

La mattonella di Tonino Candreva si illumina all'improvviso al 44'45". E' solo sulla destra, alza la testa, deve crossare e lo fa. Vien fuori una traiettoria impossibile: il pallone si insacca alla destra di Onana. E' l'apoteosi granata, il delirio all'Arechi.