Pienone sugli spalti, la Bersagliera in campo: formazioni di Salernitana-Inter

Squadra in casa Salernitana

L'ultima della classe contro i campioni d'Italia, Salernitana contro Inter, il tunnel nuovo (quello dello stadio) e il tunnel vecchio (quello dei guai, della palude, della precarietà) che pare senza fine e che il club granata ha imboccato dall'inizio della stagione. Mentre i trustee hanno incassato il parere favorevole dei club di Serie A che in assemblea di Lega hanno alzato il pollice per votare all'unanimità l'estensione della proroga del trust al 30 giugno, gli ultras della curva Sud Siberiano preparano la loro contestazione, che sarà inscenata oggi sui gradoni. Colantuono non ha indicato i convocati, granata con Ribéry nell'undici base.

Le formazioni

SALERNITANA (4-4-2): Fiorillo; Veseli (Zortea), Gyomber, Bogdan, Ranieri; Zortea (Kechrida), Kastanos, L.Coulibaly, Obi; Ribery, Simy.

In panchina: Belec, Guerrieri, Gagliolo, Delli Carri, Jaroszynski, Schiavone, Di Tacchio, Kechrida, Vergani, Djuric, Gondo. Allenatore: Colantuono.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

In panchina: Radu, D’Ambrosio, Dimarco, Kolarov, Ranocchia, Zanotti, Gagliardini, Sensi, Vidal, Vecino, Martinez, Satriano. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia (Colarossi e Cecconi; IV uomo Camplone, Var Giacomelli, Avar Paganessi)