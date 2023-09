Luci all'Arechi: c'è l'Inter vice campione d'Europa, le probabili formazioni

Arriva l'Inter allo stadio Arechi (fischio d'inizio alle ore 20.45). La Salernitana l'accoglierà con la scenografia mozzafiato preparata dai propri ultras e, in campo, con la coppia Dia-Cabral, entrambo schierati dal primo minuto di gara. Paulo Sousa perde Candreva per lieve infortunio:la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto il capitano ha rilevato edema all'adduttore della coscia destra. Candreva tiferà per i compagni in tribuna e nel frattempo dovrebbe ritornare disponibile per la partita di Monza, che precederà la nuova sosta del campionato.

Il modulo

L'Inter dovrebbe far riposare Lautaro in avvio e utilizzare Sanchez al suo posto. Frattesi si è fatto male in rifinitura e Inzaghi ha due soluzioni: Mkhitaryan oppure Klaassen, se Inzaghi cercherà rotazioni anche in mediana per far riposare alcuni giocatori in vista dell'imminente impegno in Champions League, martedì sera contro il Benfica. In difesa, invece, Pavard dovrebbe essere preferito a Bastoni. Sousa rinuncia al suo miglior realizzatore (coppa Italia compresa, Candreva ha fin qui segnato tre gol in assenza di Dia), attende che segni il suo bomber senegalese ma deve cercare soluzioni alternative in un modulo probabilmente diverso. Non è escluso, infatti, che decida di posizionare la Salernitana "a specchio" con l'Inter: 3-5-2, Kastanos arretrato a centrocampo e magari più accentrato, insieme a Maggiore e Legowski, per fronteggiare la forza dell'Inter ma anche le difficoltà granata, la fragilità palesata in fase difensiva. Se Sousa optasse per questo modulo e per questi uomini, pagherebbero dazio Bohinen e Martegani in avvio. Kastanos può essere anche avanzato in corso d'opera da sottopunta, insieme a Cabral. Entrambi, in quest'ultimo caso, agirebbero alle spalle di Dia.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Kastanos, Legowski, Bradaric; Cabral, Dia. In panchina: Costil, Fiorillo, Bronn, Lovato, Fazio, Sambia, Bohinen, Martegani, Sfait, Botheim, Stewart, Tchaouna. Allenatore: Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. In panchina: Audero, Di Gennaro, Bastoni, Bisseck, Darmian, Dimarco, Asllani, Agoume, Kamate, Klaassen, Stankovic, Sarr, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.