Venticinquemila tifosi sugli spalti: "Ci devi credere", le formazioni di Salernitana-Inter

Paulo Sousa ha scritto la sua letterina di Pasqua: "Giochiamo con personalità ed entusiasmo". Ha anche invitato i granata all'umiltà e all'attenzione: "Non mi fido dell'Inter stanca e in crisi di risultati. Ha la migliore rosa del campionato, dunque la più competitiva". Si comincia alle ore 17 di Venerdì Santo: l'Inter, come Napoli e Milan che scenderanno in campo rispettivamente alle ore 19 e alle ore 21, hanno chiesto e ottenuto l'anticipo per godere di più giorni di preparazione e riposo in vista delle super sfide di Champions League. L'Inter rinuncerà a Calhanoglu, infortunato, e a D'Ambrosio, squalificato, oltre a Skriniar. La Salernitana non avrà a disposizione Mazzocchi, Crnigoj, Fazio e Maggiore, gli ultimi due infortunatisi alla vigilia della partita. Arbitrerà Fabbri di Ravenna.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Lassana Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. In panchina: Sepe, Fiorillo, Lovato, Troost-Ekong, Bronn, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Maggiore, Kastanos, Bonazzoli, Botheim, Valencia. Allenatore: Paulo Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro. In panchina: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Zanotti, De Vrij, Dimarco, Asllani, Carboni, Gagliardini, Correa, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.