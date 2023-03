Anticipi e posticipi di Serie A: ecco le date di Salernitana-Inter e Napoli-Salernitana

Dopo la sosta del campionato, la Salernitana scenderà in campo il 2 aprile allo stadio Picco di La Spezia, in una gara che mette in palio un altro spicchio di salvezza. Poi comincerà il nuovo tour de force. Contro l'Inter si scenderà in campo Venerdì Santo all'Arechi, alle ore 17. Allo stadio Maradona, il derby è in programma il 29 aprile alle ore 15.

Le altre date

Dopo la sfida allo Spezia in trasferta e all'Inter in anticipo il venerdì di Pasqua (i nerazzurri hanno chiesto l'anticipo, come Napoli e Milan, in considerazione della partita ravvicinata da disputare in Champions League), la Salernitana giocherà fuori casa contro il Torino domenica 16 aprile alle ore 15. La sfida al Sassuolo è invece in programma sabato 22 aprile alle ore 15 allo stadio Arechi. Contro il Napoli ancora di sabato, il 29 aprile, alle ore 15 a Fuorigrotta.