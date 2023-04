Inter arrabbiata e spauracchio Lautaro: la Salernitana prepara il big match

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Inter è finita in rissa: tre espulsi, due dei quali tra le file nerazzurre. Al termine della gara, finita 1-1, l'Inter ha esultato sotto il settore ospiti per ricompattare l'ambiente ma resta in bilico il proprio tecnico Inzaghi, reduce in campionato da tre sconfitte di fila. Occhio al letargo di Lautaro: si sveglia sempre contro la Salernitana.

I precedenti

"El Toro", come chiamano Lautaro in Argentina, affronta la Salernitana - da copione e tradizione - nel suo periodo peggiore dal punto di vista realizzativo. Pare in crisi, in difficoltà, eppure la statistica consiglia prudenza e di rinforzare gli ormeggi nell'area di rigore granata. Accadde anche nel girone di andata: Lautaro era in astinenza da cinque turni e si sbloccò proprio contro i granata, il 16 ottobre, allo stadio Meazza (2-0 il risultato, reti di Barella e dell'argentino). Nella stagione 2021-2022, Lautaro ha addirittura dilagato: segnò quattro reti - la somma dei gol tra andata e ritorno- nei faccia a faccia con il cavalluccio marino. In questo intervallo di tempo, dunque dal 17 dicembre 2021, andata, al 4 marzo 2022, ritorno, era rimasto a secco di reti per otto partite. La Salernitana si prepara ad affrontarlo con la difesa di sempre: Daniliuc, Gyomber e Pirola. Il partner di Lautaro, invece, dovrebbe essere Lukaku. In Coppa Italia, Inzaghi ha fatto staffetta preferendogli Dzeko in avvio ma l'espulsione rimediata dal centravanti belga negli ultimi minuti della sfida alla Juventus costringe l'allenatore ad utilizzare necessariamente Dzeko nella partita di ritorno della manifestazione tricolore, tra pochi giorni. Ne consegue, nell'ottica della gestione degli uomini e delle risorse, che probabilmente allo stadio Arechi l'Inter giocherà in formato Lu-La, cioè Lukaku più Lautaro.