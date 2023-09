La Salernitana affronterà l'esame Inter senza Candreva, parla Sousa: "In campo uniti come una famiglia"

Il capitano Antonio Candreva alza bandiera bianca: ha saltato stamattina l'allenamento di rifinitura svolto al centro sportivo Mary Rosy, non è tra i convocati per la partita Salernitana-Inter. Paulo Sousa ha due carte a disposizione: può cambiare modulo - ipotesi molto probabile - passando al 3-5-2 con Cabral stretto a Dia, oppure può utilizzare Cabral sottopunta insieme a Kastanos, entrambi alle spalle di Boulaye Dia.

Le parole dell'allenatore

Non c'è stata la conferenza stampa di Paulo Sousa. L'allenatore ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il sito ufficiale della Salernitana. Ha detto: "Affrontiamo una delle squadre migliori in Italia che lo scorso anno ha raggiunto anche la finale di Champions League e quest’anno ha ulteriormente migliorato la rosa. Simone Inzaghi sta facendo un grande lavoro da diversi anni e sta ottenendo risultati importanti. L’Inter è una squadra di grande continuità di gioco e con molta qualità individuale, servirà disponibilità fisica e concentrazione per rimanere in gara tuta la partita. Dobbiamo dimostrare di avere grande fame di risultato per poterlo ottenere”. Poi il percorso, le aspettative: "Siamo insieme da ventiquattro partite e in questo periodo siamo riusciti a conquistare risultati importanti per il nostro club come il mantenimento della Serie A. Tutto questo ha fatto sì che le aspettative aumentassero ed è normale che dopo il modo in cui ci siamo salvati lo scorso anno e la qualità presentata nel nostro percorso all’esterno ci siano sollecitazioni ad avere continuità di prestazione e risultati. Partite meno riuscite possono esserci nell’arco di una stagione ma il coraggio e l’ambizione di vincerle non può mai mancare”. Il mister ha quindi concluso: “Vogliamo e dobbiamo entrare in campo come una famiglia, tenendo ben a mente l’importanza dei nostri tifosi all’interno della nostra famiglia. Dobbiamo essere uniti dall’inizio alla fine cercando di renderli orgogliosi con il nostro impegno come abbiamo dimostrato nella maggioranza delle nostre partite. Vogliamo sentire l’orgoglio della nostra gente e della nostra città e ritornare a conquistare punti”.