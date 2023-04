C'è l'Inter all'Arechi, Paulo Sousa carica la Salernitana: "Occorreranno intensità e fortuna"

Paulo Sousa tira la riga: insisterà sulla squadra che ha schierato dal 1' a La Spezia, composta dai "titolari"della sua gestione tecnica. Potrebbe proseguire nel solco della continuità anche contro l'Inter. "La mia gestione delle squadre in carriera dice anche il contrario - precisa Sousa - ma è vero pure che a Salerno sono arrivati in una situazione molto delicata. Incentiviamo e motiviamo tutti, cercando un equilibrio che tenga conto di tre fattori:qualità, competizione interna e condizione di altre squadre. Faccio un cognome su tutti: Bonazzoli per me è il giocatore che tecnicamente può fare la differenza, ma siamo alla Salernitana, siamo in un momento difficile. Lui ci può aiutare tantissimo però questa squadra ha anche bisogno di altro".

L'avversaria e la tattica

"Mi aspettavo una partita più piena e di controllo del gioco, com'è accaduto a La Spezia nella prima parte. Quando ho visto che la squadra stava perdendo controllo, ho inserito giocatori di palleggio ma purtroppo con Bohinen e Maggiore non ci siamo riusciti per una serie di varianti. Tutta la settimana che avevamo fatto ci aveva dato altre indicazioni ma i progressi si fanno anche così: chi vince - pure le squadre che vincono i titoli - talvolta lo fa anche giocando non sempre bene. Questo fa parte del processo di maturità della squadra, che deve leggere certi momenti. L'Inter lo possiamo affrontare capendo dove ci sono gli spazi nei quali possiamo avere vantaggi rispetto agli avversari. Dobbiamo essere innanzitutto fieri a noi stessi e poi dobbiamo avere un piano strategico: convinzione, entusiasmo. Per me dal punto di vista individuale l'Inter è la migliore rosa del campionato italiano. Dunque non possiamo andare sull'individuale, perché veniamo saltati. Dobbiamo essere intensi sulla pressione e sulle coperture. Abbiamo anche un piano strategico sul blocco basso come difenderci, però ci sono anche dei momenti nei quali occorre fortuna. La fortuna dobbiamo andare a lavorarla, dobbiamo crederci". Paulo Sousa è un ex di turno ma "sui ricordi faccio molta fatica, perché sono molto concentrato sul presente e proteso verso il futuro. L'Inter è una società importante, fatta di tantissimi campioni con i quali mi sono divertito a giocare. Sono riusciti a portarmi all'Inter dopo il Dortmund e stavo scegliendo tra due club in Spagna. Non credo all'Inter stanca in questo momento e neppure di testa. Ha vinto la Supercoppa, è in semifinale di Coppa, tra le migliori otto di Champions. Solo nel campionato è un po' distante ma ha un altro progetto, cioè arrivare tra le prime 4, fondamentale dal punto di vista economico. Ha una rosa ampia, attraverso la quale può trovare sempre soluzioni. Noi non abbiamo la stessa rosa. Non vedo una squadra avversaria che possa entrare in ansia o andare in difficoltà, perché è creata per andare avanti in tutte le competizioni".

Salernitana e Lazio

"Le ultime notizie non possiamo controllarle. Abbiamo parlato di comportamenti dell'Inter e abbiamo parlato di momenti specifici del gioco. Con la squadra non ho parlato di altri aspetti. Lo abbiamo fatto invece ieri con il direttore sportivo De Sanctis, che mi ha rasserenato e mi ha messo un po' al corrente, aggiornandomi".

Il centrocampo, l'attacco e le prospettive

"Tutti i momenti sono buoni, ogni partita è buona per cementare questa consapevolezza che possa essere la svolta, il momento giusto. Ci siamo già testati contro il Milan per capire che dal punto di vista strategico, di gioia e determinazione possiamo fare la nostra parte ed essere protagonisti anche contro le grandi squadre e rappresentare i nostri tifosi pure contro le squadre blasonate". La Salernitana punterà con molta probabilità sui centrocampisti Coulibaly e Vilhena, che non sono altissimi. L'Inter di contro è molto forte sul gioco aereo, sulle palle inattiva. Questo ragionamento spingerà Paulo Sousa ad inserire il doppio centravanti, senza rinunciare a Piatek? " Il centrocampo dell'Inter è molto fisico, non particolarmente alto - spiega Sousa -. Contro tutti gli avversari loro sfruttano tanto le palle inattive, soprattutto con chi ha livelli tecnici più bassi di loro. Abbiamo ragionato su questo. Avevo pensato di schierare Fazio per la sua esperienza, per la sua abilità nel gioco aereo e nella costruzione, l'ho inserito a La Spezia anche immaginando di utilizzarlo ma purtroppo ha avuto un nuovo problema fisico e non sarà della partita. Piatek? È l'attaccante che più dà capacità di far salire la squadra per come lavora, è un giocatore importante; non vuol dire che sarà sempre titolare ma per noi è molto importante. Quando lui non sarà in campo dovremo trovare altre soluzioni ed essere determinati anche sul gioco aereo". Pirola come ha reagito all'errore? "Sono andato subito da lui e gli ho dato l'indicazione. A livello difensivo e gestione dello spazio è fortissimo. A livello di costruzione, ha bisogno di migliorare, ma non sono lui. Se noi nel controllo palla giriamo il corpo verso la nostra parte e non verso la metà campo avversaria, è sempre un invito all'avversario a pressarmi. E' un discorso di controllo palla, ma questo può migliorare con il tempo. Si sentiva colpevole, lo ha manifestato anche attraverso i social ma lo abbiamo rasserenato". A proposito di social, sulla domanda che riguarda Sepe il mister granata allarga le braccia.