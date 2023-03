Venerdì Santo con l'Inter all'Arechi: la Salernitana aggiorna il report della prevendita

Appuntamento a Venerdì Santo, allo stadio Arechi. Dopo aver sfidato lo Spezia allo stadio Picco, il 2 aprile, Domenica delle Palme, la Salernitana sarà di scena in casa il 7 aprile contro l'Inter. La prevendita dei biglietti prosegue senza soluzione di continuità. Complici il giorno feriale, l'orario pomeridiano ed i prezzi "da big" applicati al tagliandi d'ingreesso, non si registra ancora il pienone ma il tetto delle quindicimila presenze in via Allende è stato già abbondantemente sforato.

Il report

La Salernitana ha aggiornato il numero dei biglietti fin qui venduti. I tagliandi ceduti ai tifosi sono 9189, 998 dei quali acquistati dai tifosi ospiti. A proposito della curva Nord, la Salernitana attraverso una nota stampa ha chiarito che la vendita per questo settore sarà libera tranne per i residenti a Salerno e provincia. Per quest'ultimi, infatti, è necessario essere possessori di Fidelity Card dell’Inter. Ai 9189 biglietti devono essere aggiunti 8118 abbonati della Salernitana. Oltre 17mila tifosi, quindi, hanno già prenotato il proprio posto sui gradoni dello stadio Arechi.