Salernitana-Inter: l'Arechi si congeda dal 2021 con il tutto esaurito

Dzeko e Lautaro, l'ispiratore Calhanoglu e la forza del collettivo, la tecnica sopraffina: l'Inter si presenterà allo stadio Arechi da campione d'Italia e anche da prima della classe, dopo la vittoria contro il Cagliari (4-0) che le ha permesso di approfittare del contemporaneo passo falso del Milan (1-1) a Udine, unito alla sconfitta casalinga del Napoli (0-1) contro l'Empoli.

Il colpo d'occhio

Allo stadio Arechi, il 17 dicembre, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: sold out non solo la curva Sud Siberiano ma anche il settore ospiti, capiente 1500 posti. I bieglietti, messi in vendita stamattina, sono stati già polverizzati. Richieste a raffica dalle altre regioni d'Italia, in particolare da Basilicata e Calabria ma anche dalla provincia di Salerno, dove non mancano Inter Club. Lo stadio Arechi, dunque, si congederà dal 2021 con il gran colpo d'occhio. E' stato l'anno dei "castorizzati" e della promozione in A, poi è arrivata la massima serie e si è portata dietro tante difficoltà. La Salernitana annaspa ma i tifosi sono sempre il dodicesimo uomo e lo dimostreranno anche contro i campioni d'Italia.