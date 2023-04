Salernitana-Inter, pienone sugli spalti: è in bilico il record di presenze allo stadio Arechi

Si gioca alle ore 17, di Venerdì Santo. Si gioca mentre nelle parrocchie di Salerno e del quartiere San Leonardo, in zona stadio, ferveranno i preparativi per la tradizionale Via Crucis, nel giorno del ricordo della Passione di Gesù. Tantissimi hanno protestato ma il calcio business ha altre regole. Nel giorno feriale, in orario insolito perché le squadre impegnate in Champions League, Inter tra queste, hanno chiesto e ottenuto l'anticipo, la Salernitana contenderà alla blasonata arrabbiata e contestata i tre punti in palio. Si gioca nel giorno del compleanno di Franck Ribéry: 40 anni festeggiati a Salerno, pochi mesi dopo il suo addio al calcio.

Il record

Nonostante il giorno feriale, il piano traffico e le difficoltà, Salernitana e Inter giocheranno in un contesto caloroso e colorato, da grande evento. E' in bilico il record d'incasso stagionale. Appartiene a Salernitana-Milan: era il 4 gennaio, prima gara del 2023 dopo la pausa dei Mondiali. Il cassiere contò 29541 presenze. Sono stati fin qui venduti circa 23mila biglietti.