La Salernitana si allena senza Inzaghi: Iervolino lo convoca a Roma

Inzaghi a rapporto. Il presidente Iervolino lo ha convocato oggi nei propri uffici a Roma e l'allenatore della Salernitana non ha diretto l'allenamento che si è svolto oggi al centro sportivo Mary Rosy. Al suo posto c'era il vice D'Angelo. Inzaghi è di rientro in città, atteso poi a Paestum dove la squadra svolge ritiro anticipato.

Lo scenario

Resta fitto il mistero sui motivi della convocazione dell'allenatore a Roma. Non è chiaro se Iervolino abbia deciso di dargli fiducia ad oltranza o se gli abbia ribadito i 180' di chance, che comprendono la sfida in trasferta all'Atalanta e poi quella casalinga contro il Milan. Nel calcio di solito la figura dell'allenatore è anche legata a quella del direttore sportivo: questo prevede un normale progetto tecnico-sportivo. In questi giorni di riflessione ad oltranza anche sulla figura del direttore sportivo De Sanctis, che invece è rimasto al centro sportivo Mary Rosy, Iervolino ha incontrato Pasquale Foggia. L'ex granata ha voglia di rimettersi in gioco come Taibi (entrambi hanno lavorato con Inzaghi, il primo a Benevento e l'altro alla Reggina) ma ha anche pensato, tra le ipotesi, ad un consulente esterno in area sportiva, una sorta di advisor.