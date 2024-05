Giugno decisivo per la Salernitana: dal toto-diesse all'iscrizione, tutte le scadenze di Iervolino

Il 29 maggio termina la due diligence con il fondo americano interessato alle quote del club granata. Se l'esito sarà positivo, potrà essere formulata un'offerta vincolante per il pacchetto azionario della Salernitana. Iervolino potrà accettarla o meno. Poi inizierebbe il closing. Il 31 maggio e il 6 giugno sono gli snodi per l'iscrizione. Da scegliere ds e allenatore