Jaroszynski trova squadra: addio al difensore che a Cittadella "mangiò" il pallone

Il calcio è fatto di categorie, di attitudini, di opportunità ma anche di ricordi, cartoline, riconoscenza: Salerno e la Salernitana salutano e ringraziano Pawel Jaroszynski, dioscuro silenzioso, mancino polacco, giocatore della prima ora, tra i protagonisti della promozione granata dalla Serie B alla Serie A, alla corte di Castori. Il tecnico di origini marchigiane, oggi alla guida del Perugia, lo avrebbe voluto riportare in Umbria: Jaro è "tagliato" per il modulo del mister di Tolentino, si esalta nella lotta.

Quella volta del morso al pallone

In una notte da tregenda, giocata sotto il diluvio a Cittadella, Pawel lottò come un guerriero e una delle sue foto iconiche è la mimica del morso al pallone, per esultare dopo una difesa stoica dell'area di rigore. La Salernitana lo ha riconfermato anche nel primo anno di Serie A, chiedendolo in prestito al Genoa con obbligo di riscatto, in caso di salvezza. Più che obbligo, si trattava di un premio da riconoscere al grifone, 1 milione di euro. Ottenuta la salvezza, il premio si è materializzato, il giocatore è diventato di proprietà della Salernitana, ha svolto il ritiro, è stato allenato e preparato per tornare poi utile ad un altro club. Chiuso da Mazzocchi che si è trasferito sulla fascia sinistra dopo l'arrivo di Candreva, chiuso anche da Bradaric per il quale Nicola progetta un futuro da esterno alto in un nuovo modulo, "Jaro" ha riempito la valigia e si è trasferito al Cracovia con la formula del prestito con diritto di riscatto.