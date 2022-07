Salernitana, 9 gol allo Jenbach in attesa della Coppa Italia

Nove reti ai dilettanti dello Jenbach nel primo test del proprio romitaggio in Austria. Ancora in formazione sperimentale in attesa dei nazionali e di testare i primi colpi di mercato, la Salernitana si è presentata a tifosi e curiosi.

La partita

Nelle ore dell'abbinamento ufficiale di Coppa Italia (debutto allo stadio Arechi il 7 agosto, alle ore 21, contro il Parma, diretta tv su canale 20) la Salernitana è scesa in campo con il modulo 3-5-2. Questo l'undici base: Fiorillo; Motoc, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Capezzi, Bohinen, M. Coulibaly, Jaroszynski; Ribery, Simy. A disposizione: Micai, Jimenez, Sorrentino. Non ancora utilizzato Botheim, arrivato in ritiro in Austria da poche ore

Le note

I marcatori: al 14′ Simy, al 41′ Mazzocchi, 55′, 57′ e 90′ D’Andrea, 62′, 72′ e 85′ Kristoffersen, 83′ su rigore Boultam.