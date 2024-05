Di Michele inventa e Di Vaio fa gol: 25 anni dopo, Salerno ricorda la storica vittoria sulla Juventus

Non è nostalgia canaglia: per l'amarcord ci sarà tempo e ci penserà "Operazione Nostalgia" dell'8 giugno. Si tratta, invece, di celebrare le perle più belle mai viste allo stadio Arechi, nella storia della Salernitana. Una di queste, forse la più bella per prepazione dell'azione, splendeva sotto il sole del 2 maggio 1999. Sono trascorsi 25 anni da Salernitana-Juventus 1-0, una vittoria epica scolpita nella roccia.

Il cassiere e la gioia

Il cassiere contò in lire: paganti 9.170, incasso 471.575.000 lire, abbonati 27.671, quota-gara 862.373.529 lire. Ma la gioia più grande fu vedere i tifosi della Salernitana impazzire di gioia al 38' del primo tempo. Segnò Di Vaio sotto la curva Nord, all'epoca piena di gente, ma metà gol e forse di più portò la firma di Davide Di Michele. La danza sul pallone, giocando sulla riga di gesso di fondo campo, e il modo con il quale mise a sedere Iuliano sono impressi nella memoria di tutti: azione ad altissimo coefficiente di difficoltà, una giocata di rara bellezza che appartiene solo ai piedini fatati, ai predestinati del calcio. La Salernitana vinse 1-0 e restò a galla. Gattuso e Davids "duellarono e ringhiarono". Ci sono stati altri momenti di felicità e alti bagliori da Bersagliera, ci sono stati Dia che ha polverizzato il record di Di Vaio e Candreva che ha messo a sedere Atalanta, Inter, Roma, Lazio. Però in questo momento di riflessione e di riorganizzazione della società, in questa fase di delusione dell'ambiente, Salernitana-Juventus del 2 maggio 1999 è una botta di vita e di adrenalina, è il ricordo di un'impresa epica ma anche la certezza di "cosa potremmo fare io e te", Salerno e la Salernitana, se il fuoco che cova sotto la cenere fosse ravvivato.