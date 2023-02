Cresce l'attesa per Salernitana-Juventus: le scelte degli allenatori e il report biglietti

"La partita che giocheremo a Salerno è uno scontro salvezza, perché noi adesso abbiamo 23 punti in classifica e la Salernitana insegue a quota 21". Se qualcuno lo avesse detto ad inizio campionato, avrebbe di sicuro suscitato ilarità oppure un ruffiano "magari". Il menù di febbraio, invece, propone Vecchia Signora e Bersagliera distanziate di appena due punti, a causa della penalizzazione inflitta alla Juventus. Di scontro diretto con occhi spalancati sulla salvezza ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, dopo la loro vittoria in Coppa Italia contro la Lazio. La Juventus in campionato ha perso contro il Monza, è convalescente, medita riscatto e allo stadio Arechi, che presenterà il colpo d'occhio da sold out, sarà al solito seguita da duemila tifosi nel settore ospiti e da centinaia di simpatizzanti che si accomoderanno negli altri spicchi di gradinata, provenienti dalle altre regioni meridionali.

Le scelte

Davide Nicola, tecnico dei granata, dovrebbe confermare la formazione base che ha sbancato Lecce. Fa eccezione Nicolussi Caviglia, al posto di Bohinen. Troost-Ekong e Bronn formeranno la coppia centrale di difesa, Bradaric (diffidato) e Sambia saranno i terzini, Vilhena e Lassana Coulibaly i mediani insieme a Nicolussi, Candreva e Dia a sostegno di Piatek. Allegri, di contro, dovrebbe rinunciare in avvio a Chiesa e Vlahovic schierando Kean vicino a Di Maria.

L'attesa

I varchi d'ingresso dello stadio Arechi saranno aperti alle ore 16 di martedì 7 febbraio. Sono stati precettati 220 steward, richiesti dal Gruppo operativo per la sicurezza. Sono stati al momento venduti 16.785 biglietti più 8118 abbonati. Il sold out scatterà a quota 29739 spettatori.