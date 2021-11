Effetto Juventus: la provincia di Salerno accoglie i bianconeri, il tam tam sui social

La domanda è incalzante, martellante: tutti (i tifosi che risiedono in provincia ma non solo) sono a caccia di notizie e vogliono sapere dove alloggi la squadra di Massimiliano Allegri per un abbraccio e una carica a base di selfie e telefonini che lampeggiano. La Salernitana, nel frattempo, vive la propria vigilia e cerca di recuperare giocatori, a cominciare da Ribéry.

L'arrivo della Vecchia Signora

Sarà serale e blindatissimo. Dopo le dichiarazioni dell'allenatore Allegri in conferenza stampa, i bianconeri hanno svolto la rifinitura e si sposteranno in volo privato verso Napoli. Poi si trasferiranno in autobus e alloggeranno in un noto albergo della Valle dell'Irno. In provincia di Salerno ci sono tantissimi club di tifosi della Juventus e domani, 30 novembre, si sistemeranno nel settore ospiti dello stadio Arechi, che farà registrare il tutto esaurito.