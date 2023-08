La Salernitana prepara gli ultimi colpi: asse di mercato con la Juventus

Quattro giocatori ingaggiati e altri tre nei radar. Adesso la Salernitana va di corsa, vuole completare il cerchio di mercato al più presto e mettere a disposizione di Paulo Sousa calciatori funzionali al modulo ma anche alle proprie esigenze di budget.

Asse con la Juventus

E' sempre molto caldo. La tessera più bella del puzzle era e resta Fabio Miretti ma la Juventus continua a riflettere, trascorre tempo e la speranza di ottenerne il prestito in granata si fa flebile. De Sanctis, però, continua a lavorare ai fianchi del proprio collega Cristiano Giuntoli e la Salernitana è vicinissima all'annuncio di altre due operazioni in prestito. La Juventus, infatti, sta per cederle il difensore uruguagio Facundo Gonzalez, che ha a propria volta acquistato dal Valencia, e il trequartista-seconda punta Matias Soulè. Sono entrambi classe 2003, under. Soulè gioca prevalentemente sulla fascia destra e può convergere per battere a rete di sinistro oppure per cercare l’imbucata. La formula del suo trasferimento è il prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Argentino con passaporto italiano, Soulè è già sceso in campo in 13 occasioni con la maglia della Juventus. Per Facundo Gonzalez, invece, non c’è prestito con diritto di riscatto ma prestito secco con un premio di valorizzazione per la Salernitana. In difesa c’è bisogno anche di un mancino che possa sostituire Bradaric ed essere utilizzato all'occorenza da centrale. De Sanctis da tempo ha opzionato Leo Hjelde, nato nel 2003, altro under. Norvegese di proprietà degli inglesi del Leeds, può arrivare alla Salernitana in prestito con diritto di riscatto.