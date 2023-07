Salernitana, tutto sullo juventino Miretti: Sousa aspetta qualità a centrocampo

Può essere la settimana di Miretti, forse il giorno. De Sanctis è in pressing altissimo su Giuntoli, l'uomo mercato della Juventus. Gli ha chiesto da tempo il giocatore che ha già 50 presenze con i bianconeri tra campionato e Coppe. Però deve andare a fare esperienza altrove, soprattutto se la Juventus dovesse essere eclusa dalla Conference League per presunte violazioni del FairPlay finanziario e non ci fosse, dunque, la possibilità di mettere a disposizione una partita in più a settimana per il talentuoso centrocampista classe 2003.

L'accoppiata e il pericolo

De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Per sparigliare e ribadire agli occhi della Vecchia Signora la propria convinzione nell'ingaggiarlo, ha proposto pure una formula di prestito con obbligo di riscatto, che la Juventus dovrebbe fissare a 15 milionio di euro. Nella testa di Paulo Sousa, Miretti deve sopperire con autorevolezza - e sa farlo - all'assenza di Vilhena "che con me - ha detto il tecnico lusitano - aveva imparato anche a fare la mezzala, la sottopunta". La Juventus vuole creare un'accoppiata: non solo Miretti ma anche Ranocchia e la Salernitana è pronta a riceverli entrambi. Però c'è da registrare anche l'inserimento del Bologna, che potrebbe soffiare tutto ai granata. Questa variabile complicherebbe le cose. De Sanctis ha anche pensato ad altri due giocatori. Si tratta di Paradela (il club ha due posti da extracomunitario) e Sohm, però le strade in prestito con diritto di riscatto non sono facilmente praticabili per nessuno dei due.